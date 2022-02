Pesken vekker varme minner hos kronprinsesse Mette-Marit

Mette-Marit fikk også en samisk leke som hun ble svært glad i som barn. Den har også kronprinsparets barn lekt med.

Flere spesielle minner dukker opp når kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit møter NRK Sápmi i deres hjem på Skaugum.

Det skjer i forbindelse med samenes nasjonaldag, 6. februar. En dag som kronprinsparet merker vokser år for år.

Kronprinsparet blir med på feiringen av samenes nasjonaldag søndag 6.februar på NRK1 fra kl. 1950.

Viktig utvikling for samfunnet

– Det er flere som forteller om at de er samiske, der har det skjedd en utvikling de siste 10–20 årene. Å være same blir en viktigere del av identiteten. Det synes jeg er veldig bra, sier kronprins Håkon.

Mette-Marit understreker viktigheten av det.

– Mange på vår alder har fortalt at de var flaue over å være same da de var yngre. Men at det i dag er en helt annen tid. Den utviklingen er veldig viktig for samfunnet.

Loga ášši sámegillii: Beaska bohciidahttá liekkus muittuid kruvdnaprinseassa Mette-Maritii

Lekte med komse

Da kronprinsparet giftet seg for snart 21 år siden, fikk de samekofter i gave. Det folk flest ikke vet, er at dette slettes ikke er det første samiske plagget til kronprinsessen.

– Faren min hadde vært i Finnmark, og kom hjem med en pesk til meg. Jeg var veldig stolt over den og hadde den alltid på meg da det var kaldt ute. .

Gradestokken krympet til minus 30 grader da kronprinsparet var i Kautokeino, da var det nok godt å ha på seg pesk for å holde på varmen. Foto: Lise Åserud / NTB

Pesk eller beaska, er et samisk ytterplagg av reinsdyrskinn. Da de var på besøk i Kautokeino i 2009 hadde kronprinsparet på seg pesk.

Det er også en annen bryllupsgave kronprinsparet som tar Mette-Marit tilbake til barndommen.

– Jeg fikk også en komse da jeg var liten. Jeg lekte alltid medden og puttet alle mine dukker inni den. Jeg har den fortsatt og alle mine barn har også lekt med den da de var små.

Komse er en samisk vugge, laget av en trauformet uthult trestamme, trukket med barket reinskinn. Kronprinsparet fikk også en komse i bryllupsgave. Her overrekker daværende sametingspresidenten den samiske vugga til kronprinsparet. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Knall og fall på vidda

Det har gått 12 år siden kronprinsparet feiret den samiske nasjonaldagen i Finnmark, en tur de husker fylt med gode og litt flaue minner.

– Det er menneskemøtene, måten i blir tatt i mot på. Som vi husker best, sier kronprinsen. Som den del av turen fikk de være med til vidda for å se på reinsdyr. – Det er veldig fascinerende å diskutere mangfold og natur med samer. Der finnes det mye fin refleksjon man skal lytte til. Forklarer kronprinsen. Samenes nasjonaldag feiret de i Karasjok. Der fikk de smake tradisjonell samisk mat. – Det er nok mye nedarvet klokskap og kunnskap blant samene. Den livsfilosofien i tradisjonell samisk tenkemåte er en naturlig inngang til bærekraft. – Noe av det jeg husker best fra turen. Var da vi var på vidda, da fikk jeg den samme følelsen som da jeg var liten og lå i pulk. Det var så utrolig fint, for meg handlet om å på et vis å komme nærmere kjernen min da, sier Mette-Marit.

I det kronprinsparet forteller om turen, virker det som Mette-Marit kommer på noe som får henne til strekke ekstra på smilebåndet.

– Jeg husker spesielt da Håkon skulle kjøre med slede etter reinsdyr, det har vi ledd mye i ettertid, sier en lattermild Mette-Marit.

Håkon ler og fortsetter.

– Jeg skulle kjøre etter reinsdyr. Da vi var av gårde fant plutselig reinsdyret ut at han ville gjerne 90 grader mot venstre, men jeg fortsatte rett frem. Da datt jeg, prøvde å løpe etter. Heldigvis for meg var det en liten gutt fikk den fast slik at jeg kunne fortsette.

Video av kronprins Håkons knall og fall: Knallogfall2280122 Du trenger javascript for å se video.

Må lære av våre feilsteg

– Faren min sa en dag, det som er viktig for samene er også viktig for oss. Det er jeg veldig enig i.

Kronprins Håkon som skal bli konge en dag forklarer hvor viktig det er å lære av våre feilsteg i historien og gå videre som et styrket samfunn.

I oktober i fjor deltok kronprins Håkon sammen med kong Harald under åpningen av sametinget. Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK

– Nå er det ikke i alle tidspunkt i historien vi har funnet gode løsninger, for eksempel fornorskningspolitikken. Som bød på store utfordringer og problemer til det samiske. Jeg tror heller ikke måten vi håndterte det på var bra for storsamfunnet heller. Jeg håper vi kan bli et samfunn som lærer av feilene våre og går videre og finner gode løsninger.