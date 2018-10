Mener hun ble avvist av legevakten – hasteoperert og lagt i respirator dagen etter

Det hadde startet med en vanlig tannpine i april i år.

Reidun Sørheim dro til tannlegen for å få trukket den vonde tanna, og trodde det skulle løse problemet.

Men dagen etter tannlegebesøket var smertene forverret. Hun dro tilbake til tannlegekontoret og fikk beskjed om at «dette ikke så helt bra ut» og at hun måtte ta kontakt med legevakta.

Det viste seg å bli vanskeligere enn først antatt. Gjentatte ganger og over flere dager skal hun ha ringt til legevakta i Brønnøy for å be om å bli undersøkt, men blitt avvist.

I mellomtiden vokste betennelsen langs kjeven, nedover halsen og oppover mot tinningen. Smertene var så sterke at hun kastet opp og begynte å tenke at hun kom til å dø.

– Jeg hadde en svær pølse i hodet med betennelse. Da jeg tok kontakt med legen på den femte dagen, trodde jeg at jeg skulle stryke med. Men han sa at ingen hadde dødd av en tannrotbetennelse, hevder hun.

Også en venninne av Sørheim skal ha forsøkt å ringe til legevakta i Brønnøy for å be om en undersøkelse av venninnen sin, uten å lykkes. Lørdag 28. april, seks dager etter den første telefonen til legevakta, fikk søsteren til Sørheim nok og ringte i stedet til legevakta i nabokommunen Bindal. Der ville de ta imot henne med det samme.

Sendt til sykehus og hasteoperert

Sørheims familie tok derfor bil og ferge fatt og fraktet henne til legevakta i Bindal, kommunen der Sørheim bor når hun ikke er på jobb i Brønnøy i ukedagene.

Legen som tok imot henne der, Trond Iversen, så raskt at 55-åringen ikke var i form.

Slik så Sørheim ut da hun forsøkte å få hjelp ved den lokale legevakta. Hun sier hun ble avvist gang på gang, til tross for sterke smerter og en antibiotikabehandling fra tannlegen som ikke ga bedring. Foto: privat

– Hun var svært forkommen, hadde høy feber og tydelige infeksjonstegn i ansiktet, sier Iversen som kjapt fikk gjennomført en CRP-undersøkelse som måler infeksjonsgrad i kroppen.

Den viste over 300, mot en normalverdi på under ti. Iversen mener situasjonen var kritisk og sier den kunne vært livstruende.

– Når infeksjonen blir så stor, er det en potensielt veldig alvorlig og livstruende tilstand, sier Iversen som derfor sendte henne direkte ned til St Olavs Hospital i Trondheim.

Der ble hun lagt i respirator og hasteoperert fra kjeven opp langs hodet.

– Legen som opererte meg sa at hvis jeg hadde kommet én dag senere, ville de ikke klart å redde meg, sier Sørheim.

NRK har vært i kontakt med overlegen ved St. Olavs hospital, som bekrefter alvorlighetsgraden i Sørheims tilstand, men viser for øvrig til epikrisen.

Har opprettet tilsynssak

Fylkesmannen i Nordland har opprettet tilsynssak for å undersøke om legevakta i Brønnøy gjorde noen feil, da de ikke tok Sørheim inn til undersøkelse.

Hverken Brønnøy legevakt eller kommunelegen i Brønnøy har ønsket å uttale seg til NRK mens behandlingen pågår. I sitt svar til fylkesmannen har legevakta forklart at to av legene som Sørheim snakket med, har sluttet og at de ikke har lydlogg tilgjengelig. Fylkesmannen har ikke funnet denne informasjonen tilstrekkelig for å kunne granske forholdet og har derfor bedt om ytterligere informasjon.

Legen i Bindal, som tok imot Sørheim, er kritisk til behandlingen ved legevakta.

– At ingen har reagert, tross flere samtaler med fire ulike leger, er merkelig. Det virker som det har vært en systemsvikt ved legevakta i Brønnøy.

For Sørheim er det viktig å komme til bunns i saken, for å unngå at ikke andre opplever det samme.

– De har et helt spesielt ansvar på legevakta. Det er nesten så jeg må be til Gud om at ingen opplever noe lignende som meg.

Hun har fortsatt vondt hver dag og har ikke klart å komme seg tilbake til 100 prosentstillingen hun hadde ved et hotell i Brønnøysund.

– Det er som en kniv i som borrer inn i hodet. Hadde jeg fått hjelp tidligere, tror jeg ikke jeg ville hatt så store skader i dag.