Mener flyselskapet fraskriver seg ansvaret for frakt av hunder

– Saken er todelt. Vi er glade for at de ikke valgte denne løsningen, og at vi fikk det på agendaen. På den annen side er vi bekymret fordi vi mener flyselskapet fraskriver seg sin del av ansvaret. Det sier Christine Sonberg, talsperson for Norsk Kennel Klub.

Norwegian valgte onsdag å skrote sitt forbud mot å la hunder av familien brachycephal, altså hunder med kort og flat hodeskalle, å reise med flyene deres.

Disse hundene er kjent for å ha pustevansker, og derfor kan de få problemer hvis de blir ekstra stresset. Sonberg mener ikke at det er så enkelt.

– Vi mener at det er eiers ansvar at hunder og katter er skikket til å fly, men at dette ikke har med rasen til hunden å gjøre, sier Sonberg.

Kritiserer rutinene

Når hundene skal ut å fly med Norwegian, må eieren nå skrive under på et dokument hvor de fritar selskapet for ansvar om det skjer noe underveis.

– Vi håpte på en dialog med Norwegian, men nå virker det som om de går den andre veien. Dette er ikke bagasje, men levende dyr, sier hun.

Sonberg sier at det skjer flere ulykker med dyr som er på reise, men at dette ikke har noe med snutelengden å gjøre.

– Det er flere tilfeller hvor dyr har blitt skadelidende på grunn av dårlig behandling, men ingen hunder har dødd fordi de er av disse spesielle rasene. Her må flyselskapene få bedre rutiner i behandling av dyr som reiser med fly, sier Sonberg.

– Høye krav til håndtering av dyr

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian sier til NRK at selskapet frakter omtrent 50.000 hunder og katter i året og at alvorlige skader er svært sjelden.

– Det er svært viktig for oss at kjæledyr har det godt og trygt når de reiser med oss, og vi setter veldig høye krav til hvordan dyrene skal håndteres, sier hun.

Mener dyreeierne også har et ansvar

Likevel mener hun at også passasjerene har et ansvar for å forsikre seg om at dyret er friskt nok til å reise med fly, og mener at her må eierne også ta ansvar.

– Raser med flate snuter har en forhøyet risiko for pusteproblemer og

Astrid Mannion-Gibson i Norwegian sier det er viktig for flyselskapet å håndtere dyr på en trygg måte, men mener at dyreeiere har et ansvar. Foto: Norwegian

overoppheting under flyturen. Dersom eierne velger å fly med kjæledyrene sine, så må de selv ta ansvar, mener hun.

Og Mannion-Gibson er uenig i kritikken fra NKK om at det er ansvarsfraskrivelse.

– Det er synd at NKK skal kritisere. Intensjonen er og har alltid vært å ivareta dyrene på best mulig måte.