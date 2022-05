Du kan få betalt for å bruke strøm i Nord-Norge – i sør kan det bli rekorddyrt

Hvis Russland skrur igjen gasskranene til det europeiske markedet, kan det få store konsekvenser.

Allerede har det russiske selskapet Gazprom stanset gassleveranser til Polen og Bulgaria.

Dersom Russland gjør det samme overfor land som Tysland og Italia, vil situasjonen være dramatisk.

Energiprisene er allerede flere steder på kontinentet så høye at det fører til rasjonering.

Eksperter har anslått at man kan se strømpriser opp mot fem kroner kilowattimen, hvis Russland skrur igjen gasskranene.

– Det vil være klar rekord over hele kontinentet, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios til E24.

– Det er så usikkert i sør. Det er en stor berettiget frykt for at prisene kan gå veldig høyt. Det er en vanvittig høy risiko, sier Johnny Horsdal til NRK.

Johnny Horsdal frykter konsekvensen av billig strøm i nord. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

Han er forvaltningssjef hos SKS Handel, handelsselskapet til Salten Kraftsamband som er en ledende produsent av kraft i Nord-Norge.

– Man bør ha startet tankeprosessen og forberedelsene slik at man kan redusere sitt eget forbruk. Eventuelt kan man få solceller på tak og vegger der man har mulighet, sier han om forbrukerne i sør.

Søndag har også Sør-Norge de dyreste strømprisene i hele Nord-Europa. Oftest er det Tyskland eller England som har de høyeste strømprisene, ifølge Europower.

Slipper unna skyhøye priser

Men i Nord-Norge slipper man billig unna.

Allerede nå ser man en forsmak på det som kan føre til nullpriser i sommer.

– Det er fryktelig uheldig, sier Horsdal.

Selv før den største snøsmeltingen i nord har startet, ser man priser på nærmere 10 øre kilowattimen. Natt til søndag er den på 8 øre.

Natt til lørdag var strømprisen i sør 100 ganger dyrere enn i nord.

Og prisen kan gå enda lavere for nordlendingens del. I enkelte perioder i sommer kan forbrukerne få betalt for å bruke strømmen.

Mens Europa skriker etter kraft, kan man altså i Nord-Norge i perioder få en situasjon hvor det koster mer å produsere kraften, enn hva man kan selge den for.

– Man kan ende med at man bare må la vannet gå forbi turbinene og kaste vannet på hav. Det er så meningsløst.

– Er det ikke bra for forbrukere at man slipper å betale mye for strømmen?

– Jo, på kort sikt er det det. Men for kommunene og fylkeskommunene som har konsesjonskraft blir det urimelig lave priser. Det kan gå utover både barnehager og sykehjemsplasser. Det vil igjen gå utover forbrukeren, sier Horsdal.

Påvirker kommunene

Allerede har Meløy kommune i Nordland kjent på dette. Lave strømpriser førte til at kraftkommunen i fjor fikk 20 millioner mindre i inntekter.

For en liten kommune er det dramatisk. Og kommunedirektøren advarer om at kommunen står i fare for å havne på den beryktede Robek-lista.

Horsdal mener mange flere kommuner kan havne i samme situasjon.

Men kommuneøkonomien er ikke alt.

En tilleggseffekt er at «ingen» orker bygge ut kraftproduksjonen i nord, fordi det er lite penger å tjene på strømmen er oppe, forklarer han.

– Prisene er så lave i nord, at det ikke er grunnlag for å ta investeringsbeslutninger. Men det er nå man skulle tatt dem. Verden trenger mer fornybar kraft.

Horsdal har tidligere tatt til orde for at prisene bør opp i nærmere 30 øre kilowattime i nord. Først da blir det mer attraktivt å bygge ut fornybar energi.

– Dagens priser er med på å underutvikle Nord-Norge, sier han.