I mars ble medlemmene i Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» tipset om en eksepsjonelt god fastprisavtale.

Nordlandsselskapet Meløy Energi kunne tilby strøm til 126 øre/kWh. Over natta fikk de 800 nye kunder i Sør-Norge.

Siden har strømselskapet tapt mange, mange millioner.

Onsdag sendte selskapet ut en e-post til alle de 800 kundene der de tilbyr dem å penger for å avslutte fastprisavtalen.

Hvorfor? De står i fare for å gå konkurs.

Kunder NRK har snakket med har imidlertid lite sympati med Meløy Energi.

– Jeg er ikke redd for at de går konkurs. De er desperate og stakkarslige, sier Martin Bratgjerd.

– Vår plikt å gjøre noe

Hvorfor er det problematisk for Meløy Energi å ha fastpriskunder i Sør-Norge?

Gjennom våren og sommeren har strømprisen i Sør-Norge vært langt høyere enn 126 øre/kWh.

Meløy Energi har altså kjøpt dyr strøm og solgt den billig til kundene.

Nå er det blitt så alvorlig at de frykter konkurs.

Styreleder i Meløy Energi, Rolf Inge Sleipnes, sier de ikke ser noen annen utvei enn å forsøke å kjøpe kundene ut av avtalene.

– Vi mener at dette tilbudet bidrar til å ivareta kundene på en god måte samtidig som det kan redde selskapet, sier han til NRK.

Meløy Energi er heleid av Meløy kommune. Økonomien i kommunen er dårlig. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Han understreker at selskapet er eid av Meløy kommune.

– Selskapet tilhører innbyggerne i Meløy kommune. Det er vår plikt å gjøre noe for å redde selskapet. Meløy Energi har også flotte medarbeidere som gir Meløy lokal sysselsetting og verdiskapning.

– Meløy Energi er veldig viktig for samfunnet i Meløy.

Styrelederen i Meløy Energi frykter at en eventuell konkurs vil ramme de som bor i Meløy kommune. Bildet viser Ørnes i Meløy. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hvor alvorlig er situasjonen? Er det reell fare for konkurs?

– Får vi til dette med våre fastpriskunder i sør går ikke selskapet konkurs. Får vi det ikke til står vi i en alvorlig situasjon. Ingen tør spå prisene framover og markedet endres fra sekund til sekund.

Han legger til:

– Vi kan ikke leve med risikoen for at prisene går opp til 10 kroner igjen. Da skjønner alle hvor dette går.

Les også: Kunder får betalt hvis de bruker mer strøm – samtidig taper strømselskapet titalls millioner

– Dårlig gjort å spille på våre følelser

Strømkunde Espen Lühr i Horten kommer ikke til å takke ja til tilbudet om penger for å si opp den lukrative strømavtalen:

Han forteller at han har fått to mailer fra Meløy Energi.

– I den ene tilbød de meg 6000 kroner. Så tenkte jeg for meg selv at hadde det vært det dobbelte skulle jeg vurdert det. Men så fikk jeg en ny e-post, hvor de skrev at den forrige mailen ikke var til meg. Jeg skulle bare få 4000 kroner. Da forsvant litt av sympatien jeg hadde, sier han til NRK.

Espen Lühr i Horten sier han ikke vil gi slipp på avtalen med Meløy Energi. Foto: Privat

Han tror likevel nok at noen av de 800 strømkundene kan bite på.

– Det er nok noen som føler på medmenneskelighet og bryr seg om dem.

Martin Bratgjerd, en annen kunde av Meløy Energi, skal ha fått tilbud om 5000 kroner for å bytte til spotpris.

I likhet med Lühr har han tenkt å takke nei.

– Jeg synes det er dårlig gjort å spille på våre følelser gjennom faren for konkurs. Det er de som har gjort en tabbe, ikke vi kundene, sier han til NRK.

Ville du sagt ja til et bytte fra fastpris til spotpris hvis strømselskapet ditt står i fare for å gå konkurs? Nei Ja Vis resultat

– Frykter du ikke at de kan gå konkurs?

– Nei egentlig ikke. Om det skjer får jeg gå over til spotpris.

Espen Lühr sier han uansett håper Meløy Energi overlever den tøffe perioden.

– Nå er jo strømprisene litt lavere enn de var for en måned siden. Tiden vil vise hvordan strømprisene utvikler seg. Men hvis de går konkurs har jeg selvsagt sympati med dem.

– Stor respekt for kundene våre

Martin Bratgjerd mener det Meløy Energi forsøker seg på er unødvendig.

– De bør stå for det tilbudet de har gitt. Jeg mener dette er med på å bygge opp under det dårlige ryktet strømbransjen har.

– Blir du bekymret når strømleverandøren din sier de kan gå konkurs?

– Nei, egentlig ikke.

Styreleder Rolf Inge Sleipnes sier de har stor respekt for kundene og forstår at dette kan være en vanskelig forespørsel å forholde seg til.

– Kundene har fått en uke til å tenke på tilbudet. Vi har et stort apparat klart slik at folk kan ringe oss hvis de har spørsmål eller trenger mer informasjon.

– Hvordan har responsen vært så lang?

– Det har jeg ikke oversikt over nå da det ikke har gått så lang tid ennå.

LES OGSÅ: