Meldte fra om forlatt skiutstyr

En redningsaksjon ble i gangsatt ved Rulten i Svolvær, etter at en gruppe franske turister hadde funnet forlatte ski og staver i området. Etter hvert viste det seg at to personer hadde lagt igjen utstyret for å skulle hente det i bedre vær. De hadde valgt en annen rute ned.