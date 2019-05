– Design både kan, og bør være bærekraftig, sier Sonja Djønne, daglig leder i Heymat.

Om få dager pakker hun kofferten full av dørmatter og setter seg på flyet til New York.

Bedriften hun startet sammen med ektemannen Toralf lian i 2015 er nominert til den internasjonale bransjeprisen NYCxDesign Awards. Den deles ut 20. mai.

– Vi er utrolig stolte over å bli nominert. Det hadde vært gøy å vinne, men vi er en ung bedrift. De øvrige nominerte er tungvektere, sier Djønne.

Laget av resirkulert plast

Dørmattene har tekstil av resirkulert plast og er designet av formgiveren Kristine Five Melvær. Foto: Sofie Brovold

Mattekolleksjonen Heymat+ er en av fire produsenter som er nominert i kategorien «Residential Flooring».

– Det er en grov mattetype med tre ulike motiv der hvert design har hver sin farge, slik at fargen forsterker designet.

Tekstilet i mattene er laget av 100 prosent resirkulert plast. Djønne forteller at det går med 35 halvliters plastflasker til å produsere én dørmatte.

Heymats første kolleksjon ble lansert i 2016. Allerede selges mattene i Europa, Amerika og i Asia.

Djønne tror gjenbruksfilosofien til bedriften er en nøkkelfaktor til suksessen.

– Men også kombinasjonen mellom industrikvalitet design. Den rene og skandinaviske stilen er populært i store deler av verden.

– Imponerende

– NYCxDesign Awards er en av verdens viktigste designmesser og en prestisjefylt prisutdeling, sier Ida Aandal Røijen i DOGA.

Ida Aandal Røijen er rådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun sier det Heymat har gjort er imponerende.

– Det er veldig stort å bli nominert til denne prisen. Samtidig er det en fortjent nominasjon. Heymat er en modig industribedrift som har turt å tenke nytt. Heymat har sett verdien av å satse på samarbeid med dyktige, norske designere og er god til å bygge merkevare.

Hun forteller at prisen deles ut i forbindelse med en stor, internasjonal designmesse som hvert år tar imot flere hundre tusen besøkende.

– Det anses som en av de viktigste messene for det amerikanske markedet. Dette er en stor mulighet for å bli oppdaget av amerikanske arkitekter, innkjøpere og influensere og et potensielt gjennombrudd i USA.

– Norsk design i vinden

Røijen sier at det i år faktisk er to norske nominerte.

Også den norske møbelprodusenten VAD er nominert i kategorien «Contract sofa».

– Norsk design gjør det veldig bra for tiden. Det så vi også på møbelmessen i Milano i april. Da ble den norske utstillingen «Norwegian Presence» trukket fram som et av høydepunktene av internasjonale tidsskrifter som Wallpaper og Elle Decoration.

Mattekolleksjonen består av fire farger i ulike mønstre, som er inspirert av naturen. Foto: Sofie Brovold