Måtte opprette Instagram-profil for å få den falske slettet

I 2017 var det registrert drøyt 2,2 millioner norske brukere på bildedelingstjenesten Instagram. 56 prosent av de norske brukerne på Instagram er kvinner, men det er ikke alle som frivillig har opprettet en bruker på det sosiale mediet

Kulturjournalist i Dagbladet, Lillian Bikset, er en av dem som ikke hadde en bruker på Instagram. Derfor syntes hun det var rart da hun i vår fikk et varsel om at en bruker var opprettet i hennes navn.

Tok flere uker

Nordlendingen Lillian Bikset oppdaget at det var opprettet en bruker på bildedelingstjenesten Instagram i hennes navn. Da hun fant ut av dette rapportere hun brukeren, i tillegg til å skrive et innlegg på sin private Facebook-profil der hun ba venner om å gjøre det samme.

Likevel skulle det ta flere uker, og 10–15 henvendelser til Instagram og Facebook for å få profilen slettet.

Dette svaret fikk Lillian da hun forsøkte å få den falske profilen fjernet

– Jeg fikk automatiske svar som sa at de hadde undersøkt saken, og at dette ikke var en kopi-profil, men et menneske som tilfeldigvis delte navn med meg. Det er jo bare tull.

I e-posten til Instagram skriver Bikset at hun er den eneste i verden som har dette navnet i tillegg til å være teaterkritiker.

Hun sier også at det burde være enkelt å undersøke om det finnes flere som deler navn med henne.

Lillian sendte et bilde av seg selv med gyldig legitimasjon for å bekrefte sin egen identitet, slik Instagram krever i rapporteringsskjemaet på deres nettside.

Opprettet egen bruker

Gjennom en kontakt i Dagbladet fikk Bikset tips om at hvis hun selv opprettet en bruker på bildedelingstjenesten kunne prosessen bli enklere.

Dette fordi hun da kunne koble brukeren mot sin egen Facebook, og derfor lettere bli identifisert.

Da hun selv lagde en profil på Instagram, og på nytt rapporterte den falske profilen, ble den slettet.

– Nå har jeg en Instagram-profil som gjør det helt klart at den er opprettet kun på grunn av dette, og at den ikke kommer til å være aktiv.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Facebook og Instagram.

– Rapporter profilen

Bikset kontaktet også hjelpesiden slettmeg.no for å få råd.

Hans Marius Tessem, seniorrådgiver på slettmeg.no, har et par råd for hvordan du burde gå fram hvis du finner en falsk bruker.

– Det første man burde gjøre er jo å rapportere profilen som falsk via de kanalene det sosiale mediet har.

En annen måte å få profilen slettet er å opprette en egen bruker, slik Lilian til slutt måtte gjøre.

– Utfordringen med dette er at den falske profilen kan se mer ekte ut enn den du oppretter, hvis den har vært lite brukt.

Det ble heldigvis aldri postet noe på den falske Bikset-profilen.