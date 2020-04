I helga sjekket programleder Helene Sandvig på institusjonen RIBO i nordlandskommunen Saltdal, som hjelper unge «drop-outs».

Her ga hun TV-seerne et unikt innblikk i hverdagen for unge mennesker som står i fare for å ende opp som varige uføre.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Daglig leder Sven-Roger Johnsplass ved Ribo forteller at folk fra hele landet har tatt kontakt i dag.

– Vi har fått masse kommentarer og tilbakemeldinger etter at dokumentaren ble vist på TV. De er svært nysgjerrige, og kunne tenke seg å gå i gang med lignende.

– Flere aktører fra mange steder i landet har kontaktet oss i dag, sier daglig leder Sven-Roger Johnsplass ved Ribo. Foto: RIBO Saltdal

Johnsplass forteller at mange ønsker å overføre Ribo-modellen til resten av landet.

– Tankegangen med helse og arbeid sammen 24/7, er tydeligvis noe som mange ønsker seg.

Ribo selv ønsker at all ungdom som sliter burde kunne fått samme tilbud som ungdommene får i nordlandskommunen.

– Vi ønsker ikke at dette bare skal være et tilbud for noen bestemte, men for all ungdom. Vi håper politikerne og beslutningstakerne så programmet. Vi håper på en debatt i ettertid.

I episoden blir vi kjent med blant andre Carina (21) som strever med tvangshandlinger. Fra en passivisert tilværelse på sofaen er Carina i ferd med å ta seg ut av tvangen og ta del i et mer normalt liv. Foto: Anders Leines/NRK

Alle kjenner vi noen som har barn som sliter med å komme i aktivitet. Antall unge uføre de siste ti årene har doblet seg, og vi har nå rundt 20.000 unge uføre. Hverdagen deres blir preget av passivitet og ensomhet. Det er ingen god tilværelse, legger han til.

Hos RIBO i Saltdal hjelper de unge som kunne blitt varig uføre med å få satt beina under seg og starte på voksenlivet.

Mer enn det som ble vist på TV

I episoden søndag ble vi kjent med blant andre Carina (21) som er i ferd med å ta seg ut av tvangen og ta del i et mer normalt liv.

Vi møter også Nikolai (22) som har slitt med narkotikamisbruk og har fått en schizofreni-diagnose som han blir medisinert for.

NTNU har forsket på avdelinga i Saltdal for å sjekke status etter at ungdommene er ferdige der.

– Tallene viser at over 50 prosent er i lønnet arbeid eller holder på med høyere utdanning noen år etter at de er ferdige.

Johnsplass forteller at Ribo er så mye mer enn avdelingen som ble vist på TV.

– Det viktigste er egentlig å gi mennesker en sjanse til å bli en aktiv deltaker. Det er ei kjempestor utfordring for enkeltindivid og samfunn å havne utenfor.

Ribo har også planer om å utvide.

– I Saltdal har vi noe som heter Saltdal Utvikling. Vi ønsker vi å se om vi kan få til et slags kompetansesenter eller lignende som kan være støttespiller for aktører rundt om i Norge som vil gå i gang med tilsvarende som det vi driver med.