Mann savnet etter brann i fiskebruk i Lofoten

Bygget som brant ned ble ikke brukt til produksjon, men fungerer som boenheter for de dem utenlandske ansatte på fiskebruket. Det er en av disse som er savnet etter brannen.

– Røykdykkere har vært inne i bygningen og gjort grovsøk, men det er foreløpig ikke gjort noen funn, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NRK.

Full fyr

Brannen ble meldt til nødetatene like før klokken 20 søndag kveld. Det var lenge full fyr i fiskebruket Sufi, som ligger i Sund i Flakstad. Brannvesenet fikk kontroll på brannen i 22-tiden, men i løpet av natten blusset den opp igjen.

– Brannvesenet fikk raskt kontroll igjen, men arbeider fortsatt med etterslukking. To røykdykkere har vært inne i bygningen to ganger i natt, de har ikke gjort noen funn. De regner med at bygningen skal være klar for kriminaltekniske undersøkelser nå fra morgenen av, sier Nilsson.

Har vært i dialog med mannens familie

Alle involverte i brannen får tilbud om kriseteam, og følges tett opp i samarbeid med kommunen.

– Deres ve og vel er det desidert viktigste i denne situasjonen, og vi gjør vårt ytterste for at alle skal bli godt ivaretatt, sier daglig leder Ole Olsen på fiskebruket i Flakstad.

Han har vært i kontakt med den savnedes mannens nærmeste familie.

– De ansatte som bodde i bygningen som brant ned, samt nabobygningen, er innlosjert i Sund Gjestestuer. De får nå tilbud om fri hjemreise til sine nærmeste dersom de ønsker det.

Slukking i hele natt

Bygget skal inneholde boenheter for arbeidere, og en beboer er ikke gjort rede for. Foto: Tommy Johansen / NRK

Brannvesenet regner med å holde på med slukking i hele natt, sier operasjonslederen i Nordland politidistrikt til NTB like før klokken 1 natt til mandag.

I 22-tiden søndag kveld opplyste politiet at brannvesenet foretar en kontrollert nedbrenning av bygget.

– Det skal ikke være fare for spredning, sa operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til NTB.

En redningsskøyte i området har gjort et strandsøk etter den savnede beboeren.

