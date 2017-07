Mann over bord på Helgeland

Et mann er savnet fra et kypriotisk tankskip utenfor kysten av Helgeland. Hovedredningssentralen har søkt etter mannen langs skipets kurs, uten funn, skriver NTB. Mannen falt over bord en gang mellom 23.30 og 08.30 fredag morgen, opplyser HRS. Den savnende er antakelig russisk statsborger. HRS har avsluttet søket, og politiet overtar oppgaven med å finne ut hva som kan ha skjedd.