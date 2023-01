En solfylt fredag i juli var Hroar-William Wiik Adelsten og Kjetil Malm Hamlandsø på utestedet Gatsby i Bodø, sammen med en kompis.

Kvelden hadde begynt bra, men ble etter hvert utrivelig.

En voksen, beruset mann kom bort til dem og spurte følgende:

– Er dere homser hele gjengen?

Nå står mannen tiltalt for to overtredelser av bestemmelsen om hatefulle ytringer.

Rettssaken begynner onsdag i Salten og Lofoten tingrett.

Videoen som ble tatt av andre som også var gjester ved restauranten og utestedet Gatsby, ble fort delt på sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. Videoen som ble tatt av andre som også var gjester ved restauranten og utestedet Gatsby, ble fort delt på sosiale medier.

Husker ikke hva han sa

Ifølge Adelsten opplevde de mannen som både aggressiv og full. Da de spurte hva det hadde å si om de var homofile svarte han ifølge dem:

– Hadde det vært opp til meg, så hadde dere vært skutt.

Mannen, som har hatt en undervisningsstilling ved Nord universitet i Bodø, har flere ganger beklaget hendelsen og sagt at det han gjorde var forkastelig.

Nord universitet bekrefter til Khrono at mannen fremdeles er ansatt ved universitetet, men at han ikke er i en undervisningsstilling.

Forsvarer Finn Ove Smith, sier til NRK at den tiltalte mannen husker lite av hendelsen selv.

– Min klient vil ikke bestride at han har sagt det som står i tiltalen, eller det andre forklarer. Han har ikke så stor husk om hva som rent faktisk ble sagt.

Før hendelsen på Gatsby er mannen også tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer av rasistisk karakter mot en annen mann.

Han er også tiltalt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet etter den hendelsen.

– Det er jo en alvorlig sak. Min klient er tiltalt for å ha kommet med ganske sterke ytringer mot andre, sier Smith.

Fikk hatkommentarer etterpå

Hendelsen på Gatsby ble filmet, og fort spredt på sosiale medier, hvor flere skal ha dratt kjensel på mannen.

I ettertid har mannen blitt utsatt for ubehagelige kommentarer selv, sier forsvareren.

– Han har i store perioder ikke vært i byen, og har unnveket å være i det offentlige rom, siden folk vet hvem han er. Han har også opplevd veldig mye hat og hatkommentarer.

Stian Pedersen Mojlanen er aktor i saken. Han forteller at dette er en sak som politiet prioriterer høyt.

Dette er en sak som handler om hatefulle ytringer og han er tiltalt for to overtredelser av den bestemmelsen. Det er en bestemmelse som er prioritert hos politiet.

Han forklarer at strafferammen for tiltalen er på tre år i fengsel.

Forsvarer Finn Ove Smith bemerker at det har vært flere slike saker oppe til forskjellige domstoler, og at det er helt på sin plass.

– Han mener at det er helt på sin plass. Det er viktig, for det er nok med på å bevisstgjøre at man skal opptre med respekt for hverandre, uavhengig av tro, livssyn eller seksuell legning.

Det er satt av to dager til rettssaken.