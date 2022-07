Ble filmet da han hetset homofilt par: – Det jeg gjorde er forkastelig

Fredag kveld var Hroar-William Wiik Adelsten og Kjetil Malm Hamlandsø på utestedet Gatsby i Bodø, sammen med en kompis.

Kvelden hadde begynt bra, men ble etter hvert veldig utrivelig.

En voksen, beruset mann satte seg plutselig ned på samme bord som paret.

– Åpningskommentaren hans var: Er dere homser hele gjengen?

Det forteller Adelsten.

Kjæresteparet opplevde at mannen var aggressiv og full. De spurte: «Har det noe å si»?

Da svarte han, ifølge dem:

– Hadde det vært opp til meg, så hadde dere vært skutt.

Saken ble først omtalt av Avisa Nordland og Bodø Nu.

Fredag fikk kjæresteparet Hroar Adelsten og Kjetil Malm Hamlandsø flere slengbemerkninger på grunn av deres legning. Under et restaurantbesøk skal en mann blant annet ha kalt dem «jævla homoer» og videre ha sagt at de burde skytes. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Sjokkert

– Det svartnet litt for meg med en gang. Jeg var sliten og hadde tenkt hele dagen på det som hadde skjedd i Oslo (terroren utenfor London pub, red.anm.). Det ble helt mørkt. Jeg ble sjokkert, forteller Adelsten.

Men det sluttet ikke der, sier Malm Hamlandsø.

– Han mente vi var en kult og et diktatur som ville ta over verden. Han mente vi ikke kunne føre verden videre med vår levemåte.

Ble filmet

De to forteller at de prøvde å bevare fatningen og finne en vei ut av situasjonen.

Den aggressive mannen ble etter hvert vist bort av personalet. Men kom snart tilbake og satte seg igjen.

Da mannen omsider ble geleidet ut fra stedet av personalet og andre gjester, ble han bare mer aggressiv – og da oppsto situasjonen som vises i filmen øverst i saken.

Utenfor gjerdet på Gatsby ropte han blant annet «Jævla homoer».

NRK har sett og hørt en usladdet versjon av videoen.

– Vi har aldri opplevd en sånn type diskriminering før nå. Det har alltid vært en frykt for det, men det har aldri skjedd, Hamlandsø.

FORTVILET: Hroar-William Wiik Adelsten sier at det svartnet for han da mannen begynte å hetse dem på åpen gate. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Prioritet hos politiet

– Straffbare handlinger som går på blant annet dette med seksuell orientering er et prioriteringsområde for politiet. Derfor ser vi alvorlig på hendelsen.

Det sier politiadvokat Eirik Magnus Blomli ved Nordland politidistrikt.

Det er opprettet en straffesak som skal etterforskes videre.

Politiadvokat Eirik Magnus Blomli ved Nordland politidistrikt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Hvis den mistenkte blir siktet og tiltalt, hvilken strafferamme er det da på forbrytelsen han er anklaget for?

– Per nå så er det opprettet en straffesak, så vil den videre etterforskningen vise om det har skjedd en straffbar hendelse, og i så fall hvilken strafferamme det blir.

Hatefulle ytringer kan ifølge paragraf 185 straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

HETS: Her ved restauranten Gatsby ble paret hetset på det groveste av mannen. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Ansatt ved universitet

Mannen som nå er under etterforskning av politiet, er ansatt ved Nord universitetet i en undervisningsstilling.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Førde ved Nord sier at de har kjennskap til den aktuelle videoen, og er kjent med at saken er under etterforskning.

Han sier videre at universitetet tar avstand fra alle former for diskriminering og trakassering, og jobber aktivt for å skape et inkluderende og mangfoldig miljø.

– En av universitetets kjerneverdier er respekt, noe som innebærer at alle skal inkluderes uavhengig av etnisitet, legning og funksjonshemning.

Førde vil ikke kommentere den videre dialogen med den aktuelle medarbeideren.

– Forkastelig

Mannen selv sier til NRK at han angrer og ber om tilgivelse.

– Det jeg sa og gjorde på Gatsby er helt forkastelig og ikke noe jeg står for. Jeg er veldig lei for at jeg har skremt og krenket mange på denne måten. At jeg var beruset er ingen unnskyldning, og får meg til å innse at jeg må jobbe med meg selv.

– Jeg ber alle jeg har krenket og skremt, om tilgivelse.