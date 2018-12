Mange skilte sliter med julefeiringen: – De to første årene var tøffe

– Jula er magisk for de små og da må vi gjøre det beste for dem. Selv om mamma og pappa kanskje ikke har det helt bra.

Det sier stortingsrepresentant for Nordland SV, Mona Fagerås, som selv har vært skilt i seks år. Hun har to barn, en 12 år gammel sønn og en 21 år gammel datter. I år er det hennes tur til å ha barna på julaften.

– I starten var det tøft å skulle lage nye tradisjoner og samtidig ivareta barna mens man var i sorg, erkjenner Fagerås.

For henne var det viktig å ha samtaler med barna og høre om hva de syntes var viktig, og samtidig være ærlig på at jula også kan være vanskelig for de voksne.

– Økonomien er ofte dårlig etter at man er skilt. Så det kan være lurt å spleise på julegaver. Det er også fint for barna å få pakker hvor det står «fra mamma og pappa», på samme lapp.

Trenger hjelp med «juleproblemer»

I 2017 ble det inngått over 22.000 ekteskap. Det samme året ble nesten 10.000 skilt, viser tall fra SSB.

Å være et såkalt skilsmissebarn er ikke noe nytt, men det er mange foreldre som sliter med å organisere og bli enige om hvordan familielivet skal fungere, spesielt i jula.

– Noen foreldre har for uklare avtaler, eller er uenige om avtaler de inngikk for lenge siden. Enkelte er også bekymret for hvordan ungen får det hos den andre, spesielt hvis rusmisbruk er involvert i bildet, sier Astrid Nygård, som er leder for familievernkontoret i Bodø.

Disse uenighetene kan handle om alt fra fordeling av når barnet skal være til hver enkelt forelder, til leggetid og bruk av internett. Mange klarer ikke å løse problemene på egen hånd og velger å oppsøke en terapeut.

– De synes det er godt at en annen leder samtalen slik at man kan komme til enighet og vet hva man har å forholde seg til. Det har hjulpet mange, sier Nygård.

– Kan være lurt å ikke feire sammen

Noen skilte foreldre velger å feire julaften sammen på grunn av barna, selv om de har funnet en ny partner.

– Hvis man får det til så er det kjempebra. Men hvis man har negative følelser til hverandre så kan det skape en dårlig atmosfære for alle.

Hvis barna likevel insisterer på å feire sammen med begge foreldrene kan man spørre ut barnet, og si at man kanskje heller kan gjøre det til neste år, råder Nygård. Likevel er det aldri lett å finne en løsning som funker for alle.

Noen feirer jul for første gang med stesøsken, og må dele rom med en man knapt kjenner. Ett råd er å ikke gjøre forskjell på ungene.

– Ikke gi det ene barnet mer eller bedre gaver enn den andre, sier Nygård.

Mine, dine, og våre barn kan også være fint

Stortingsrepresentant Mona Fagerås gleder seg til juleferie hjemme i Lofoten etter en travel høst på Stortinget. Foto: Privat

For mange barn blir julaften et maraton innom forskjellige hus for å få med seg alle tradisjonene til slekta på begge sider, og «ny» familie.

Det er en situasjon Mona Fagerås kjenner seg igjen i.

– Selv om jeg har barna skal sønnen min til faren sin tidlig på dagen, og åpne pakker der. Så det blir en dag med mye familie og pakker, sier Fagerås.

Hun gleder seg til juleferie hjemme etter en travel høst på Stortinget.

– I år blir det en litt annerledes familiejul. Vi skal feire sammen med mormor, barna, og faren til min eldste datter. Det er min familie. Det er dem jeg er glad i.