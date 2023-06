Leif og Norges overvåkningsfly går av med pensjon samme dag: – Blir tungt å ta farvel

Fredag er det nemlig offisielt slutt for Forsvarets P-3 Orion overvåkningsfly. De skal erstattes av P-8 Poseidon.

Det markerer Luftforsvaret med åpen dag på Andøya flystasjon. Til stede er både forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sjefen for luftforsvaret, Rolf Folland.

Ekstra spesiell blir dagen for major Leif Otterholm (62).

Han har jobbet om bord på Orion i 38 år, og har forlenget pensjonsalderen flere ganger for å kunne være med på flytypens aller siste flytur på fredag.

Det utgjør over 11.400 timer i lufta, ifølge Forsvaret, som omtalte historien hans først.

Et merke på uniformen som viser at Leif Otterholm har flydd over 10.000 timer i P-3 Orion. Foto: Mariann Beausire / Luftforsvaret

– Vi har deltatt i søk og redning hvor vi har funnet folk og dirigert styrker inn så folk har overlevd. Det har vært veldig givende.

– Blir tungt å ta farvel

Han trekker også frem en spesiell hendelse i 2000:

– Vi kunne se den russiske ubåten Kursk i overflaten, så jeg tok bilde av den. To dager senere kom de utfor en ulykke. Det var en eksplosjon om bord og de sank, og 118 mennesker døde.

– Det har satt spor hos meg i hvert fall, forteller han.

P-8 Poseidon og P-3 Orion. Foto: Liz Goettee / Liz Goettee

Han sier det har vært inspirerende å være på jobb og at han har gledet seg hver dag.

– Det blir tungt å ta farvel. I 38 år har jeg kontinuerlig vært flyvende om bord, så det blir trist og vanskelig, sier Otterholm.

Han legger til at han likevel er veldig glad for at Forsvaret har valgt å videreføre kapasiteten som Orion har til et nytt fly som er stasjonert på Evenes: P-8 Poseidon.

Ekspert: – Et veldig viktig fly

Seniorrådgiver ved Nord universitet, Per Erik Solli, mener Orion har vært veldig viktig for Forsvaret, men også andre etater og sektorer.

Seniorrådgiver Per Erik Solli ved Nord universitet er imponert over Orion-flyene. Foto: NUPI

– Orion hadde en spesielt betydningsfull de siste tiårene av den kalde krigen, da det var viktig å ha oversikt over hva som foregikk under en tid med enorm sovjetisk militær aktivitet utenfor Norge, sier han

– Orion har også vært viktig for å kunne ha oversikt over hvilke fartøy som fisker i norsk økonomisk sone.

Ifølge Solli er norske havområder seks ganger større enn landområdene.

Han mener også at det står meget stor respekt av at 333 skvadronen på Andøya har fløyet Orion siden 1969, uten at flymaskiner eller personell har gått tapt under tidvis vanskelige og krevende forhold.

Foto: Torbjørn Kjosvold Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Foto: Nils P. Skipnes / Forsvaret Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– P-3 Orion har ikke hatt en eneste alvorlig flyulykke. Ser man på statistikken til Luftforsvaret så har det vært høy ulykkesstatistikk, hvor 199 personer fra Forsvaret omkom i 161 ulykker fra 1950–1989.

– Slutten på en epoke

Sjef for Luftforsvarets avdeling på Andøya flystasjon, Lasse Berg, forteller at mange har knyttet tette bånd til Orion og til oppdraget som er utført fra Andøya.

– Hvordan oppleves det som sjef å være vitne til en slik ærekjærhet?

– Først og fremst blir man stolt av å jobbe med så dyktige og ærekjære kolleger. Man blir også stolt når man ser hva avdelingen har lykkes med å løse av oppdrag. Særlig med tanke på krigen i Ukraina og forverringen av den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier Berg.

Sjef for stasjonsgruppe Andøya og lokasjonsmyndighet, Lasse Berg Foto: Forsvaret

Han legger til at det blir spesielt å ta imot besetningen når de lander på Andøya etter sin siste operative tokt på fredag.

– Det markerer slutten på en epoke her ute på Andøya.

– Det er mange som gleder seg og er stolt over hva vi har fått til, men mange, inkludert meg selv, gruer seg, fordi det betyr at vi må ta avskjed med mange kolleger vi har jobbet tett med. Da har vi kommet ved veis ende, sier Berg.

– Vi har flere og mange dyktige kolleger som har bidratt, og det er spesielt hyggelig at Leif Otterholm er med på det siste operative toktet førstkommende fredag. På den måten settes det et verdig punktum for en lang operativ karriere i Luftforsvaret.