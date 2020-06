I forbindelse med koronakrisen besluttet Stortinget å sette ned fergeprisene med 20 prosent. De besluttet også å redusere inngangssummen på Autopass fra 3600 kroner til 1200 på klasse 1.

Men fra og med onsdag 1. juli forsvinner de gunstige koronaordningene.

For å få halv pris på fergebilletten gjennom Autopass-ordningen, må altså de reisende igjen forhåndsbetale 3600 kroner. En sum mange mener er urimelig høy.

– Usolidarisk

Det mener også ordfører Elbjørg Larsen (Ap) i Herøy på helgelandskysten.

Elbjørg Larsen er ordfører i Herøy kommune på Helgeland. Foto: Svein Lundestad / Herøyfjerdingen

– Forskuddsbetalinga er usolidarisk høy. Den gjør at de som har minst fra før ikke får bruke rabattordninga på ferga. Det kan vi ikke akseptere, sier ordføreren.

Ifølge Larsen er det mange som har trodd at inngangsprisen var senket permanent. Det trodde hun selv også.

– Når folk har blitt klar over at dette skulle fases ut igjen, har mange reagert. Jeg har fått mange telefoner fra sinte og skuffede mennesker i dag. Folk er forferdelig skuffet.

Elbjørg Larsen sier at hun i dag har tatt kontakt med Samferdselsdepartementet på vegne av sine innbyggere.

– Folk i Herøy har oppfordret ordføreren til å jobbe for å få ned prisen igjen, og det gjør jeg med glede. Jeg blir opprørt av hele ordningen og opprørt på vegne av befolkninga.

Slik fungerer rabattordningen på ferje Ekspandér faktaboks For å oppnå maks rabatt må det opprettes en AutoPASS-ferjekonto hvor man betaler inn på forskudd. Forskuddsbetalt avtale gir 50% rabatt for privatkunder og 40% rabatt for firmakunder (17% på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling). På ferjene taes det betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, og betalingen blir trukket fra innbetalt forskudd på AutoPASS-ferjekonto. Forskuddsbeløpene er satt til: Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 600

Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 300

Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 27 100 Forskuddsbeløp på AutoPASS-ferjeavtale ble midlertidig satt ned fra 08.04.2020 da folk flest hadde lavere forbruk under korona-pandemien. Fra 01.07.2020 settes forskuddsbeløpene tilbake til ordinært beløp. Hva er AutoPASS? AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen. Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer. I 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet. Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort. Kilde: Autopass.no

– Belastende

Også samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland reagerer. At inngangsprisen igjen økes, skjer mot hans vilje.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Dette er en statlig ordning. Vi vil ha inngangssummen betydelig lavere, og håper de statlige myndighetene igjen kan se på dette. Vi vil uansett fortsette å presse på for å få inngangssummen ned på et akseptabelt nivå, påpeker Bentzen.

– Vi vet at det kan være en belastende høy sum for en privatperson å gjøre et innskudd på 3600 kroner for å kunne billettere gjennom Autopass. Det er ingen grunn til at ikke staten kunne holdt seg til et lavt innskuddsnivå, selv om takstene nå justeres tilbake til normalen.

Regjeringa svarer

NRK har kontaktet Samferdselsdepartementet for å få en kommentar til saken. Foreløpig har det ikke kommet noe svar.

Men statssekretær Ingelin Noresjø sier til Helgelands Blad at hensikten med Autopass er å få et felles system mellom riks- og fylkesveiferger, og at inngangsbilletten gir en god rabatt på enkeltreisene.

– Nedsatt inngangsbillett på Autopass var en del av forliket i Stortinget om korona-tiltak. En lavere inngangsbillett har en kostnad, som eventuelt kan føre til høyere billettpriser. Et mest mulig likt system er en fordel for alle bilister, sier Noresjø.

Noresjø mener at endringer som har konsekvenser for inntektene til stat, fylker, og rederier, må bli en del av arbeidet med statsbudsjettet.