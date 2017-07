Lofoten-ordfører får ikke støtte til turistskatt fra eget parti

– Norge er allerede verdens femte dyreste land i verden og vi er imot å innføre en turistskatt som kan gjøre ferien dyrere for turistene.

Ingrid Heggø sitter i næringskomiteen på Stortinget. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av næringskomiteen på Stortinget, Ingrid Heggø, mener det er uaktuelt for partiet å innføre en turistskatt.

Hun er dermed uenig med partikollega og Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal, som lenge har argumentert for viktigheten av en slik skatt.

Gitt én million turister vil en turistskatt på bare ti kroner gi ti millioner til oppgradering og tilrettelegging av fasilitetene i Lofoten, argumenterer Sørdal. Og viser til at det i andre land er helt vanlig å legge en liten avgift på hotell- eller restaurantregninga.

– Det var noen som sa at «dette er et lite skritt for en mann, men et stort skritt for menneskeheten».

– På samme måte vil en turistskatt være et lite bidrag for den enkelte, ha stor betydning for fellesskapet, argumenterte Sørdal da han møtte til debatt i Her og Nå tidligere denne uken.

– Jobber systematisk

Men Sørdal har altså enn så lenge ikke overbevist sitt eget parti i spørsmålet.

Hans Fredrik Sørdal jobber med å overbevise både regjering og partifeller. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Per i dag sier vi nei til nye skatter og avgifter for turistnæringen i Norge, sier Ingrid Heggø.

Til dette svarer Flakstad-ordføreren:

– Per nå har vi ikke nådd fram med våre synspunkter i Arbeiderpartiet. Men over tid vil man nok klare å overbevise.

–​ Vi jobber systematisk med å synliggjøre de problemene vi står overfor, sier Sørdal.

Mener Staten må bidra mer

Kommunene får overføringer fra staten som i stor grad er basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten havner dårlig ut, siden turistene bruker infrastruktur uten at det gir penger i kommunekassa.

Sørdal frykter kommunene må bruke penger som skulle gått til for eksempel skole og eldreomsorg for å bygge turistdoer. På dette punktet er både Heggå og Sørdal enig: Det er ikke kommunene som skal ta regninga.

– Vi mener staten må inn og bidra mer, fordi at vi ser utfordringene som lokalsamfunnene står overfor. Vi er også for at penger fra kommunebudsjettet skal gå til innbyggerne, sier Heggø.

Sørdal mener Arbeiderpartiets lovnader om større bevilgninger til kommunene gjennom statsbudsjettet kan være løsningen.

Lofoten er blant regionene hvor man sliter med å håndtere den enorme mengden tilreisende, og hvor naturperler skitnes til av både søppel og avføring. Her fra Reine. Foto: Tomasz Furmanek

– Kommunenes oppgave

Lars Jacob Hiim (H), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, er på sin side klar på at det må være kommunenes oppgave å legge til rette for næringsvirksomhet som jo gir dem inntekter. Han mener Sørdal problematiserer en «veldig ønsket utvikling».

– Utviklingen i reiselivet er veldig positiv og ønsket politikk. Noen steder er det lokale utfordringer, og løsningen på disse utfordringene finnes lokalt.

– Det er fullt mulig å for eksempel regulere ferdsel og ta betalt for bruk av parkeringsplasser, toaletter og så videre, hevder Hiim.