Øykommune vil ha Uber – det liker Norges Taxiforbund dårlig

– Sett deg i førersetet å få betalt – for nå har det blitt enda enklere å kjøre taxi i Norge!

Det skriver Røst kommune på deres nettsider.

Den lille øykommunen ytterst i Lofoten står for tiden uten et taxitilbud, og leter nå etter alternative løsninger.

Nå har de fått øynene opp for Uber.

"...hensiktsmessig å vurdere medlemskap i selskaper som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører, slik som Uber.»

Regine Berglund er næringssjef i Røst kommune. Foto: privat

Svært positivt

1. november 2020 ble taxireglene i Norge endret. Det innebærer blant annet at sjåførene ikke trenger å tilhøre et taxiselskap, at flere kan søke om løyver, og at sjåførene står fritt til og operere der de vil.

Med andre ord har blir det litt enklere for mannen i gata å bli taxisjåfør.

Dette er de nye taxireglene Ekspandér faktaboks Behovsprøvingen fjernes. Det skal ikke lenger være noe tak på hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve.



Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral. Det åpner opp for at det utvikles nye måter å formidle drosjetjenester på.



Det blir færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren. På den måten sikrer vi at det faktisk er den som kjører som har den nødvendige kompetansen.



Fylkeskommunene kan tildele eneretter de stedene der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud. Dette gjelder i 323 av landets 356 kommuner. Ved tildeling av enerett gir fylkeskommunen ett, eller flere, selskap mulighet til å kjøre drosje i en kommune. Kilde: Samferdselsdepartementet.

Næringssjef i Røst kommune, Regine Berglund sier at øya sårt trenger et tilbud, og håper nå at noen vil vurdere dette som en bijobb, eller som heltidsjobb.

– De kan drive mer privat, og da er jo Uber en mulighet som er ganske interessant. Vi har veldig lyst til og ha transportmuligheter her ute på Røst.

– Målet er å få flere arbeidsplasser, mer vekst og aktivitet på Røst, sier Berglund.

De 480 innbyggerne på øya er i dag uten taxitilbud.

Berglund forteller at øyas hotell har egen buss, og at andre aktører ofte henter turister og besøkende i egne biler.

– Folk her ute er veldig gjestfrie, og prøver så godt dem kan. Men det er klart at å ha et ordentlig tilbud et det mest optimale.

Berglund presiserer samtidig at dette ikke nødvendigvis må løses gjennom en avtale med Uber, og at dette kun er et forslag fra kommunens side.

Synes det er merkelig

At kommunen og innbyggerne på Røst savner et slikt tilbud kan Norges Taxiforbund godt forstå.

De stiller seg likevel kritisk til kommunens oppfordring om bruk av Uber.

– Jeg synes det er merkelig. Jeg skjønner ikke hvorfor dem skal bruke Uber, sier leder i Norges Taxiforbund i Nordland, Jon Ragnar Nilsen.

Ifølge han sendes 100 prosent av pengene ut av landet, før 70 prosent blir returnert til sjåføren.

– Tommelfingerregelen for å starte opp taxiselskap er 1000 innbyggere. Du må gjerne i tillegg til det ha avtale om å kjøre skolebarn, eller avtale med helseforetakene. Det er vel kanskje derfor de ikke har taxi på Røst lengre.

Leder i Norges Taxiforbund, Jon Rangar Nilsen fraråder Røst å bruke Uber. Foto: Norges taxiforbund

Kommunen kunne heller gitt tilskudd til noen beboere i kommunen som ønsket å starte opp et taxiselskap.

– Det er kjempevanskelig når det er så lite befolkningsgrunnlag, å starte opp butikk da.

– Jeg ville heller anbefalt bopelsløyve, gjerne med tilskudd fra kommunen. Du bør ha mellom 1000 og 1500 personer i kommunen for å få et levelig utkom av å drive drosje.

– Jeg synes det er veldig merkelig.

– Interessant

Med de nye reglene fra regjeringen kan taxisjåførene i dag operere på ulike steder i landet.

Det har kommunen lagt spesielt godt merke til.

– Vi synes det er spesielt interessant at sjåførene ikke trenger å kjøre bare her, men at de også kan kjøre i for eksempel Bodø, eller hvis en reiser en annen plass.

Akkurat som taxiforbundet anerkjenner Berglund at det kan være vanskelig å drifte taxi på et lite sted.

– Med ca. 490 innbyggere er det jo begrenset hvor mye penger du kan tjene på å kjøre taxi. Men med de nye reglene gir det rom for mer fleksibilitet som forhåpentligvis kan gi en mulighet for drosjevirksomhet på Røst.

– Det er ingen garantier for at Uber er det optimale å bruke her, men det er en mulighet.

Berglund mener dette kan være en fin mulighet både for unge og eldre i kommunen.

– Dette vil åpne opp for mange spennende muligheter på Røst, og etter vårt syn synes vi dette er kjempeinteressant.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Uber selv.