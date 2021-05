Høyre vil la kommunene selv bestemme om butikkene kan være åpne på søndager

Mer industri, flere distriktsjobber og liberalisering av strandsonen

«God distriktspolitikk krever innsats på flere områder. Særlig viktig er samferdselspolitikk, skatte- og avgiftspolitikk og EØS-avtalen. Derfor har Høyre i regjering doblet samferdselsbudsjettene, fjernet arveavgiften og redusert skattene på norskeide bedrifter, og vi har vernet om EØS-avtalen mot venstresidens næringsfiendtlige angrep. Den er et av de viktigste virkemidlene i distriktspolitikken, og danner grunnlagte for titusenvis av jobber i bygd og by.»

Nevnte prioriteringer ligger til grunn i Høyres distriktspolitikk, også for neste valgperiode. Følgende tipunktsliste representerer nye, konkrete forslag for jobbskaping i distriktene.

HØYRE VIL:

Endre retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress (i sone 3 og utkantområder i sone 2. Sone 1 består som i dag).

Dette betyr at distriktskommunene får større muligheter til å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser langs kysten. Det blir enklere å tillate tiltak nær sjøen knyttet til reiseliv og havbaserte næringer, noe som gir vekst og utvikling av nye jobber langs kysten.

Vi vil at departement, direktorater og etater ansetter flere med bosted og arbeidssted i hele landet. For å sikre en god organisering av fjernarbeidsplasser vil vi prøve ut ulike modeller, i statens egne lokaler og samlokalisert med lokalt næringsliv.

Sikre et tilbud om høyhastighets bredbånd til alle norske husstander og bedrifter i løpet av 2025, samt full nasjonal 5G-dekning.

Legge til rette for mer desentralisert og fleksibel utdanning, og styrke og videreutvikle studiesentrene i hele landet.

Stimulere til gründerskap gjennom mulighet for heltidsansatte i fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt gründerpermisjon og peke ut flere testkommuner i distriktene for forsøk av ulike nye transportteknologier, velferdsteknologi og andre innovative tjenester.

For reindustrialisering av Norge, etablerer vi et eget hurtigspor, slik at store industriprosjekter kan realiseres så raskt som mulig.

Sikre en raskere utbygging av strømnettet slik at dette ikke er til hinder for etablering av arbeidsplasser og verdiskaping.

La kommunene (fremfor statsforvalteren) selv avgjøre om de er en turistkommune og dermed få bestemme selv i samarbeid med arbeidstagerne, om de skal få ha søndagsåpne butikker, og gi støtte til etablering av flere døgnåpne butikker i distriktene med selvbetjening.

Videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for å bidra til flere jobber i privat sektor i distriktene.

Innføre lokal forvaltning for statsgrunn i Troms og Nordland som sikrer lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskaping, og som samtidig ivaretar samiske interesser.

Programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, sier følgende om tiltakene:

Mange av de nye, grønne jobbene som skal skapes i Norge vil skapes i distriktene. Derfor må vår prioritet være å gjøre Distrikts-Norge attraktivt for unge i etableringsfasen. Vi mener svaret er en aktiv næringspolitikk som gir bedriftene mulighet til å vokse og ansette flere i de nye, spennende jobbene som står for tur i distriktene. Når bedriftene går godt, bidrar det annen aktivitet og tjenester på bygda, som for eksempel kafeer, puber, kulturtilbud og frivillighet.

I Høyre er vi mindre opptatt av subsidier og statlige støttehjul, og mer opptatt av å sette kommuner i stand til å gjøre seg attraktive for folk og bedrifter. Det handler om å sikre gode velferdstjenester, om å styrke lokaldemokratiet, og om å føre en politikk for vekst og utvikling av bedrifter.

– Vi må tenke nytt for å gjøre Distrikts-Norge mer attraktiv, særlig for unge i etableringsfasen. Man skal være trygg på at man møter et kompetent tjenestetilbud, og terskelen for å satse som gründer må senkes.

Dette handler også om lokaldemokratiet, som står sterkt i Høyre. Vi vil gi kommunene mer makt til å sørge for næringsutvikling og bolyst lokalt. De lokale folkevalgte vet best hva som rører seg lokalt og hvordan man kan gjøre kommunen mer attraktiv. Det gjør ikke statsforvalteren.

Da Senterpartiet satt i regjering, ble kommune-Norge styrt med jerngrep fra Oslo. Det mener vi i Høyre blir helt feil. Vi må gi kommunene mer makt, ikke mindre.

Distriktene trenger flere jobber i privat sektor. Da trenger vi en politikk som legger til rette for økonomisk vekst, ikke begrenser den. Nå som det står over 200 000 helt eller delvis ledige nordmenn, er det helt feil å øke skattene for folk og bedrifter.