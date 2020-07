Bobilene står i kø, hotellene er fulle og restaurantene har mer enn nok å gjøre denne sommeren i Lofoten. I Svolvær er det full fart, men søndag må butikkene holde stengt fordi byen ikke er et «typisk turiststed». Det kan man søke om å bli.

Ikke søkt

På torget står ordfører Frank Johnsen i Vågan. Han ser utover markedsbodene og er enig i at det er mye som er tilrettelagt for turisme i Svolvær.

– Ja, vi er vel et typisk turiststed, vi må vel definere oss som det, men etter den offisielle definisjonen er vi ikke det – vi har nemlig ikke søkt om å bli det, sier Johnsen.

Trangt om plassen på søndag

Like utenfor Svolvær sentrum står folk i kø på søndagene, den eneste butikken med utsalgssted på mindre enn 100 kvadratmeter er en Kiwi-butikk. Koronarestriksjonene regulerer også hvor mange som får komme inn.

Lang kø ved Kiwis minibutikk på søndag. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ordfører Frank Johnsen vil ta en runde med butikkene for å høre om det er stemning for søndagsåpent i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Nå er ikke jeg smittevernekspert. Men jeg skjønner det kan oppleves som en utfordring. Vi har jo søndagsåpent i Henningsvær og det fungerer. Kjøpmannen der sier at handelen er bra, men om vi skal gjøre et fremstøt mot fylkesmannen for flere deler av kommunen må vi ta en runde med butikkene på, for det er ikke alle som er like gira på dette.

Burde kunne velge

Kjøpmannen på Rema 1000 har flere år på rad søkt om å få ha søndagsåpent, men det er ikke så lett. Jan Gunnar Hansen mener det burde vært større grad av valgfrihet for dagligvaren.

– De butikkene som ligger i Svolvær og Kabelvåg burde få velge om de vil ha åpent eller ei. Andre aktører lenger ut i bygdene kan velge om de vil ha åpent på søndagene, og det er ulogisk. Vi har søkt jevnlig hvert år, men får ikke noe gehør. Kommunen er positiv, men det stopper opp hos fylkesmannen, sier Hansen.

Daglig leder Jan Gunnar Hansen på Rema 1000 mener det er ulogisk at man presser mange mennesker inn i små butikker på søndager. Foto: John Inge Johansen / NRK

Åpningstider for butikker Ekspandér faktaboks Dette skriver Fylkesmannen selv om regelverket: Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra regelen. Når Fylkesmannen behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Vi kan gi dispensasjon når det foreligger særlige grunner, for eksempel i forbindelse med større idrettsarrangementer, jubileer, stevner og markeder. Når vi behandler en søknad, vurderer vi alle sider ved arrangementet, også hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedet. Vi henter inn uttalelser fra flere parter, og en bør derfor sende søknad om dispensasjon en til to måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen.



Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Synes det virker farlig

Kjøpmannen på Rema mener at det er uheldig å presse de som vil handle på søndager inn i små butikklokaler:

– Jeg tenker at det hørtes farlig ut. Vi har Rema med 1300 kvadrat, begge Kiwibutikkene i sentrum og Coop. Det burde vært åpnet i hvert fall i år som en prøveordning for å se om vi klarte å spre handlingen ut over alle dager. Vågan kommune burde definitivt være et typisk turiststed, sier Hansen.

Vanskeligere for en by

Fylkesmannen er ikke så sikker på at det vil være rett å la Svolvær få denne definisjonen.

Tor Sande er underdirektør i Kommunal- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland. Han mener at det er mye som må dokumenteres før et sted får slik status:

Underdirektør Tor Sande i kommunal- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Svolvær er en by, det skal en del til for at en by skal greie å oppfylle kriteriene ut fra kravet om at salget hovedsakelig skal skje til turister. Da må du se på antall innbyggere og hvor mange besøkende de har, det er vanskelig å dokumentere dette. Ellers kan deler av en by oppfylle kravene.

Fem typiske steder i Lofoten

Henningsvær er definert som typisk turiststed, det samme er Ballstad og flere andre steder i Lofoten.

– Vi har til nå innvilget fem steder i Lofoten. Vi mener at Lofoten er et stort område for turisme, så vi har tillatt fem steder. Alle som har søkt har fått tillatelse Det er ikke noen søknader til behandling for øyeblikket.

Dersom det kommer noen søknader, vil det ikke bli gitt tillatelse til å endre forskriftene denne sommeren.

– Det er ganske sannsynlig at sommeren er over når vi får sett på saken, avslutter Sande.