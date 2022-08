19 år gammel kvinne død etter rulleskiulykke

– En 19 år gammel kvinne døde etter at hun var involvert i en ulykke med en lastebil da hun gikk på rulleski sør for Jørpeland i dag, sier politiadvokat Sveinung Andersen ifølge en pressemelding.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 08.41.

– Kvinnen ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus med luftambulanse. Livet sto dessverre ikke til å redde, sier Andersen.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent for politiet.

– Politiet er i gang med vitneavhør, og krimteknikere er på ulykkesstedet og vil arbeide der utover dagen, sier Andersen.

Mistenker uaktsom kjøring

Føreren av lastebilen er fratatt førerkortet, og han er siktet for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 3, som går på uaktsom kjøring.

– For å ta førerkortbeslag må det være skjellig grunn til mistanke om at det har vært uaktsom kjøring. Utover det må vi komme tilbake til hva som har skjedd på et senere tidspunkt. Men vi begynner å danne oss et bilde, sier Andersen til NRK.

Siktedes forsvarer er Sigurd Rønningen.

Veien er stengt etter en ulykke i Botsheitunnelen på Jørpeland. Foto: Even Barka / NRK

Ulykken skjedde i Botsheitunnelen, og det er skiltet omkjøring på stedet. Veien kan bli stengt i lang tid framover. Det er omkjøring via fylkesvei 4638 Kvalvågveien fra Botne og Lysefjordbrua.

Trafikkaos på stedet

Like før halv to opplyser Vegtrafikksentralen at det vil ta cirka to timer før de kan åpne på stedet.

– Det er ganske mye trafikk i området. Omkjøringsveien er ikke beregnet for verken tungtransport eller bobiler, og det er nok en del trafikkaos i svinger og kroker der nede, sier John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen.

De advarer store kjøretøy mot å kjøre omkjøringsveien.