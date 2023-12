Glade jul. Hellige jul.

Engler daler ned i skjul.

Eller var det kanskje engler regner ned til jul?

Mye tyder på at dagene inn mot 24. desember kan bli malt i alt anna enn idyllisk julehvitt.

– Vi er inne i ei kald uke nå. Men til helga skjer det et skifte, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Og før værskiftet slår inn over landet, legger vi bak oss et uvanlig desembervær.

Terje Alsvik Walløe ga TV-seerne juleværet i 2019. Også da var det mild langs kysten. Foto: NRK

Ingen over normalen

– Ifølge statistikken, har Norge ligget mer enn fem grader under normalen så langt. I deler av Innlandet fylke har det vært opp mot 14 grader kaldere enn normalen. Så det er store avvik over store deler av landet.

Faktisk har ingen steder i Norge hatt temperaturer over normalen i desember. Og denne uka er intet unntak.

Nordavinden vil regjere de kommende dagen. Enkelte typisk kalde steder i landet, vil temperaturen nå -30 grader. Det gjelder både i sør og i nord.

Men våte, mørke skyer truer. Lavtrykk fra vest har det ikke vært mange av i høst.

Et kraftig lavtrykk ligger klart i Norskehavet. Lavtrykket bringer med seg mye luft fra vest og sørvest, og høyere temperaturer. Og det blir vått.

Nedbør og regn blir det mest av langs kystområdene fra Vestlandet og nordover til Nordland. På Østlandet kan de glede seg over mindre nedbør.

– Men hvordan værskiftet gjør seg gjeldende, kommer litt an på hvor man er i landet. Norge er langt. Men det blir en mer urolig værtype enn vi har sett så langt, sier Walløe.

Men hva med dagene inn mot jul?

Hvit jul?

– I alle fall frem til midten av neste uke og mot julaften, ser det relativt mildt ut langs kysten. Samtidig kan det bli vinterlig i deler av landet, som i Troms og Finnmark.

Walløe forteller at temperaturen i Troms, for eksempel, vil holde seg på rundt null grader, og at snøen trolig blir liggende inn mot jul. Og i Finnmark vil det bli kaldt og fint.

Jo lenger sør man kommer, og spesielt langs kysten, vil det bli mildere.

Kartet fra Meteorologisk institutt, viser flere lavtrykk på vei inn over kysten mot helga. Foto: Meteorologisk institutt

– På Vestlandet vil man for eksempel stort sett få plussgrader fra helga og utover.

Bor man i innlandet er det langt større sjanse for hvit jul, enn om man er bosatt langs kysten.

Bergen og Stavanger er jo byer som, ifølge meteorologen, sjeldent har hvit jul. Og i år, blir intet unntak.

– Der tror jeg nok de vil få den snøfrie jula de ofte har. Det ligger heller ikke an til hvit jul på kysten av Trøndelag. På kysten av Østfold og Vestfold skal det holde hardt om snøen skal ligge på julaften.

Vinnere og tapere

Statsmeteorologen holder altså en knapp på hvit jul i deler av Sør-Norge, Troms og Finnmark, og i indre deler av Nordland.

– Det er jo meldt kraftig nedbør i deler av landet frem mot jul, og kystområdene fra Nordland og sørover bør ikke vente seg ei hvit jul.

Men Walløe vil, som meteorologer flest, understreke at jo lengre frem prognosene går, dess mer usikkert blir det.

– Men det er store variasjoner i hvilken type nedbør som kommer. Og været er urolig, det vil skifte ganske mye fra dag til dag, sier Walløe.

Det betyr kanskje at vi kan vente snø til julaften. I alle fall noen av oss?