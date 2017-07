Kun fem lærlinger i vegvesenet: – Oppsiktsvekkende lavt

– Det er et samfunnsansvar som ikke tas her, og det blir ganske åpenbart når Statens vegvesen med sine 7.500 ansatte i 2016 hadde fem lærlinger, mens de i 2015 hadde syv, mener fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune, Hild-Marit Olsen.

Hvert år står mellom 8 og 9.000 videregåendeelever uten lærlingplass i Norge, og i Nordland alene står over 500 elever uten lærlingplass til høsten.

Fylkesråden jobber med å få ned antallet lærlingplasser i Norge, og mener Statens vegvesen må bidra i større grad. Til tross for at Statens vegvesen er en av de større statlige arbeidsgiverne i regionen, er det ingen lærlinger ansatt i Statens vegvesen Region Nord.

Hun mener også regjeringen må stille strengere krav.

– For å få transportetatene og Statens vegvesen til å ta dette ansvaret ønsker jeg at samferdselsministeren stiller krav til sine etater om å ta inn lærlinger, sier fylkesråden.

For lite kunnskap om lærlinger

Statsråd Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet erkjenner at det burde vært flere lærlinger i statlige etater, men mener løsningen ligger i å øke kunnskapen i etatene.

Statssekretær Paul Chaffey Foto: Henrik Bøe / NRK

I 2013 ble Opplæringskontoret for statlige virksomheter opprettet. Dette skulle jobbe spesifikt med å skape flere lærlingplasser i statlige etater, og statsråden varsler nå at de vil satse tyngre på kontoret.

– Vi har mest tro på å øke informasjon og kunnskap i etatene. Opplæringskontoret begynte i Oslo og Akershus og er nå utvidet med flere fylker. Målsettingen er å utvide ytterligere over hele landet, sier Chaffey.

Få fagarbeidere

Selv om departementet hevder det er gode muligheter for flere lærlingplasser i statlige etater, mener fungerende HR-sjef Marianne Holm Solhaug i Statens vegvesen Region Nord at det er vanskelig å skape lærlingplasser hos vegvesenet.

Fungerende HR-sjef i Statens vegvesen Region Nord, Marianne Holm Solhaug. Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Vi har ikke så mange fagarbeidere i Statens vegvesen i dag, og arbeidsplassene som er her krever høyere utdanning. Vi fokuserer på at de som gjør jobbene for oss sørger for å ta inn lærlinger, påpeker hun.

Hun erkjenner likevel at de kan klare å få inn noen flere lærlinger enn de har i dag.

– Vi ser på mulighetene for å ta inn lærlinger innenfor kontorfag. På sikt kan vi også vurdere å ta inn noe innenfor laboratorium, men det må vi se på, sier Solhaug.