Kritiserer regjeringens tollfrys

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer regjeringen for å fryse tollvernet for landbruket, men vil ikke love økt tollsats med Ap i regjering, skriver Nationen. I jordbruksmeldingen som er til forhandling, står det at «hensynet til forbrukerne og forholdet til våre handelspartnere tilsier at det ikke vil være aktuelt å benytte handlingsrommet i WTO til å øke tollsatser».