Kraftig stormsenter ved Jan Mayen gir storm flere steder

SISTE: På Storslett i Nordreisa i Troms har en buss med cirka 40 ungdommer veltet, etter å ha sklidd av veien. Ifølge politiet har alle kommet seg uskadd ut av bussen, og har kommet seg inn i en annen buss. – Det er glatt og mye vind på stedet, forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt, Fred Johansen.

I Lofoten og Vesterålen merker de vinden spesielt godt, og flere steder er det vindkast opp mot 40 sekundmeter.

Det fører til at alt av skolebusser er innstilt i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

– Det er ingen tegn på at det løyer. I Lofoten med alle fjellene får man kastevinder og da får man ekstra tøffe forhold. Hvis vinden ikke løyer, blir det ikke skoleskyss i dag, opplyser daglig leder Per Hansen i Boreal Buss til NRK.

Skolene holder likevel åpent for elever som ikke trenger skyss.

I Tromsø er det også forsinkelser i busstrafikken.

– På grunn av glatte veger kan det bli forsinkelser og i verste fall innstilte avganger på enkelte bybussruter. De som skal benytte buss i morgentimene i dag bes ta høyde for dette, opplyser Troms fylkestrafikk.

Også mange ferge- og båtruter i fylket er innstilt som følge av det dårlige været. Hurtigbåten til Svolvær er innstilt, fergene fra Bodø til Lofoten er innstilt. Også fergen Svolvær–Skrova–Svolvær er innstilt inntil videre.

Full storm og OBS-varsel

Enkelte steder er det meldt om full storm, og vindkastene kan komme opp i 30 sekundmeter. Her fra Flakstad i morgentimene. Foto: Tommy Johansen

11 veier er nå stengt i Finnmark, og det er kolonnekjøring flere steder. Blant dem er Europavei 75 på strekningen Vadsø – Vardø og flere fylkesveier.

Ifølge trafikkoperatør Dag Kristiansen ved Vegtrafikksentralen for Nord-Norge, skaper den kraftige vinden uvær i hele landsdelen.

– Bruene blir stengt når det er for mye vind. Gimsøybrua er stengt, der blåser det 34 sekundmeter. Mange veier er stengt i Finnmark og flere ferger er innstilt i Nordland, men det er ikke så galt i Troms foreløpig.

Vakthavende meteorolog Ine Therese Pedersen forteller at et kraftig stormsenter nå befinner seg ved Jan Mayen, noe som fører til storm flere steder i Nord-Norge.

– I kveld dreier vinden til sørvestlig, noe som gjør at flere vil merke uværet, sier Pedersen som forteller at været vil bedre seg i løpet av natta, men at det blir langt ifra godvær.

Full storm

– Det er ikke noe lurt å være på havet nå. Det er flere båter som er innstilt og med god grunn.

– Det er også vanskelige kjøreforhold, som følge av sterke vindkast og snøfokk på fjellet. Det er derfor sendt ut OBS-varsel.

– De som er utsatt for sørlig vind, har mye dårlig vær.

– I løpet av natten vil lavtrykket bevege seg sør for Svalbard, noe som reduserer vinden til sørvestlig stiv kuling. Det vil fortsette å bedre seg utover dagen, men samtidig komme en del regn og snøbyger, sier meteorologen.

Meteorologisk institutt har også sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk.

