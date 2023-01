Kraftig snøfokk og snøskredfare

Søndag er det venta betydeleg snøskredfare i store delar av landet.

Meteorologisk institutt anbefaler å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsette vegar og ein sjeldan gong bygningar.

Stor fare for snøskred

Farevarselet gjeld i Nordland spesielt for områda Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten.

I Troms & Finnmark gjeld varselet Lyngen, Nord-Troms, Tromsø, Indre Troms, Vest-Finnmark, Sør-Troms. I Tromsø er det varsla raudt nivå, stor snøskredfare, på søndag.

Farevarselet gjeld også Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger.

I delar av Troms og Finnmark pågår det kraftig snøfokk.

Betre på vegane – verre i fjella

Laurdag var ei rekke fjellovergangar stengde som følge av uvêret.

Oppdatert søndag kl. 10.20: Alle fjellovergangar er no opna for trafikk.

E6 Saltfjellet: opna for normal trafikk

E69 Skarsvåg-Nordkapp: kolonnekøyring

Fv50 Hol-Aurland: kolonnekøyring

Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet, stengd

Fv98 Ifjordfjellet, stengd

E134 Haukelifjell, opna for trafikk

Rv7 Hardangervidda, stengd. Ny vurdering rundt klokka 18.00 laurdag.

Rv13 Vikafjellet, stengd

Fv51 Valdresflya-Fagernes, stengd Garli-Bygdin

Fv53 Tyin-Årdal, stengd

Fv27 Venabygdsfjellet, stengd

Fv51 Garli i Øystre Slinde, Innlandet, stengd

Skjermdump frå Varsom.no Foto: Varsom.no

Sjå fullstendig på fjellovergangane her.

Glatte vegar: – Ver ekstra på vakt

Vakthavande meteorolog, Ingvild Vila, kjem med følgande oppmoding:

– Følg med på vegtrafikksentralen og føl vegmeldingar. Tenk deg om du er riktig skodd og om du må over fjellet. Ver ekstra på vakt.

I Nord-Norge er det på veg ein god del nedbør som først vil treffe Nordland, før det flyttar seg lenger nordover. Ifølge Vila vil det gi seg i løpet av søndagen.

– Når det kjem regn i låglandet der det er snø kan det bidra med glatte vegar, seier Stabell.

Skjermdump frå Statens vegvesen: Nordkapp i Finnmark. Foto: Yr.no

Havarerte fartøy og knuste kyrkjeur

Uvêret laurdag kveld skapte trøbbel for vegar og bygningar.

I Haugesund blåste ein del av kyrkjeuret til Vårs Frelsers inn.

Uvêr har blåst inn glaset på eit kyrkjeur i Haugesund. Foto: Tor Andre Johannessen

– Det er rett og slett vinden som har pressa pleksiglasset, seier kyrkjeverje Kjetil Nordstrøm.

I Finnmark rykte brannvesenet i Finnmark ut på informasjon om to fortøydde båtar som var i ferd med å øydelegge både kai og tilhøyrande båtar.

– Det er meldt opp mot 24 meter i sekundet i kasta. Så det er viktig at eigarar tar hand om båtane sine, slik at det ikkje kjem i vegen for viktigare oppdrag, seier Frank Pettersen som er brannsjef i Alta og Loppa kommune.