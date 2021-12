Reagerer kraftig etter gullfeiring: – Det føles respektløst

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Like etter midnatt ankom Glimt-spillerne hjembyen.

Selv om det var sent, la det ingen demper på feiringa av klubbens andre seriegull på rad.

I Storgata samlet supportere seg til fest. Bildene etter festen viste raskt at meteren fort ble glemt blant de fremmøtte. “ Jeg syns det er helt forkastelig – Jørgen Nordeng

– Jeg skjønner det er dritkult at Glimt gjør det så bra, men det blir brukt som en slags unnskyldning til å droppe alt av regler og hensyn til mennesker i det hele tatt. Fordi det er fotball og sport, og det provoserer noe grenseløst.

Kraftsalven kommer fra Jørgen Nordeng.

Artisten som kanskje er mer kjent under navnene Jørg-1 og Joddski, reagerer kraftig på bildene han fikk se fra gullfesten.

Mens kulturlivet ligger med brukket rygg, har idretten kunnet drive tilnærmet normalt den siste tiden.

Provosert

– Det var provoserende, sier Thea Meyer.

Meyer er også artist. Hun er klar på at hun forstår at folk ville feire, og at hun støtter Glimt, men:

– Én-meteren ble ikke opprettholdt i det hele tatt. Det føles respektløst.

Det er ikke bare bildene fra Bodø som skaper reaksjoner.

Like etter at dommeren blåste i fløyta i Mjøndalen, stormet en rekke tilskuere banen.

Bodø/Glimts supportere ville delta i feiringen etter lagets andre seriegull på rad. Du trenger javascript for å se video. Bodø/Glimts supportere ville delta i feiringen etter lagets andre seriegull på rad.

– Én ting er de bildene fra Mjøndalen, også så jeg bildene fra Bodø sentrum i natt, der det står hundrevis av mennesker tett i tett, som om det ikke fantes noen pandemi. Som om ikke omikron har tvunget uteplassene til å avlyse alt av arrangementer, sier Nordeng.

Forskjellige regler

Det Meyer reagerer mest på, er at det er forskjellige regler for idrettsarrangementer og kulturarrangementer.

– Restriksjonene burde gjelde for alle. Det burde ikke være sånn at når man sitter ute på en tribune skal det være helt greit. Men at man kun kan ha 50 personer på fastmonterte seter når man skal høre på musikk, sier hun.

– Jeg mener at man burde ta kulturen på alvor. Det er det jeg føler man virkelig ikke har gjort. Det er mange som mister inntekten sin. Utgiftene er det fremdeles. Vi har mange kollegaer i bransjen som sliter, sier Meyer

Jørgen Nordeng er enig. Han syns det er blodig urettferdig at blant annet fotball prioriteres langt høyere enn kulturlivet.

– Mens vi halter oss gjennom hverdagen og lurer på om vi klarer å overleve, får fotballen så enormt med penger at de sannsynligvis kunne løst hele strømkrisen selv, sier han.

Forstår reaksjonene

Kommuneoverlege i Bodø kommune, Raymond Dokmo, forstår at det kommer reaksjoner etter festen.

– Ja, til en viss grad kan jeg det. For nok en gang blir de rammet av restriksjoner. Vi må forholde oss til de nasjonale retningslinjene. Det er forskjell på innendørs og utendørs arrangementer. Det var ikke satt begrensninger på hvor mange tilskuere det kan være utendørs, bosett fra at de skal være én meter avstand, sier Dokmo.

Kommuneoverlege Raymond Dokmo forstår at det har kommet reaksjoner i etterkant av gullfeiringen. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Ifølge Dokmo har kommunen og Bodø/Glimt hatt flere møter for å gå gjennom planene for gullfesten.

– Hovedpoenget med tanke på at dette var utendørs, var å informere folk om å passe på avstanden og bruke munnbind hvis det ikke var mulig å holde avstand.

– Var det tilstrekkelig?

– Nå har vi hatt to år med pandemi i Norge. Hvis budskapet ikke har gått inn, er det vanskelig å vite hvor mye mer man kan informere. Folk har et ansvar om å forholde seg til de nasjonale føringene som er gitt, sier han.

NRK har vært i kontakt med Bodø/Glimt. De ønsket ikke å stille til intervju, men arrangementsansvarlig Ørjan Heldal skriver følgende i en e-post.

Fra: Ørjan Heldal, Bodø/Glimt Vi i Glimt har forståelse for at folk reagerer når de ser bildene fra feiringen av seriegullet. Det er forståelig at artister oppfatter dette som forskjellsbehandling. I forkant av arrangementet gikk vi ut med informasjon om å holde avstand, bruke munnbind samt oppfordret de med symptomer om ikke å møte opp. I ettertid ser vi at slike tiltak var krevende å gjennomføre blant hundrevis av feststemte supportere, spillere og støtteapparat. Vi i Glimt er opptatt av smittevern og ikke minst testing. Det håper og tror vi at alle som deltok på feiringen også er.

Ørjan Heldal er arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt. Foto: Bjarne Brandal / NRK