Kommunelege misfornøyd etter smitteutbrudd: – Folk må slutte å være så ekstremt sosiale

Åtte personer har fått påvist koronasmitte i Vågan kommune denne uka.

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul sier at de har ganske god kontroll.

Men:

– Vi mangler smittevei på det siste tilfellet vi fikk meldt i går, der vi ikke vet hvem som har smittet vedkommende, sier han til NRK.

– Det betyr at det sannsynligvis er noen som går rundt og er smittet uten at vi får satt de i karantene eller isolasjon.

Kommer fra hele Norge for å feste i Henningsvær

Sju av smittetilfellene er knyttet til ansatte og miljøet rundt utestedet Trevarefabrikken i Henningsvær.

Lokalet er nå stengt og kommunen skal i gang med massetesting.

– Det er flere nærkontakter knyttet til Trevarefabrikken. Vi ønsker å teste alle for kanskje å klare å fange opp det tilfellet vi ikke har klart å finne, sier Juul.

NRK skrev onsdag om lokalbefolkningen i fiskeværet, som har sett seg lei av all festingen som foregår i sommersesongen:

Årsaken til at akkurat Henningsvær har blitt et «hotspot» for ungdom skyldes en oppblomstring av utesteder og konsertarrangører som henvender seg til akkurat denne målgruppen.

Tettstedet med 480 innbyggere har 13 steder med skjenkebevilling. Og flere søknader behandles i kommunen.

Kommuneoverlegen ber nå folk om å skjerpe seg.

– Nå må folk i enda større grad unngå å skape nye nærkontakter og være så ekstremt sosiale.

I Lofotposten advarer han om konsekvensene dersom man ikke klarer å slå ned smitteutbruddet.

Fiskeværet Henningsvær har blitt et «hotspot» for ungdom som er på ferie i Lofoten. Foto: imageBROKER/Gerhard Zwerger-Scho / imageBROKER

– Akkurat nå legger vi merke til, at til tross for at vi går ut med at det er smitte og mulig villsmitte, så går folk ut på alle andre uteplasser for å danse, klemme og kose seg. Det er merkelig. Fortsetter man å oppføre seg som man gjør nå, da kan vi bli nødt til å stenge helt ned hos alle, sier han.

Massetester ansatte

I samråd med kommuneoverlegen stengte utestedet Trevarefabrikken dørene onsdag. I dag starter massetestingen av et tjuetalls ansatte – inkludert deres husstander.

Daglig leder Solgunn Slotto i Trevarefabrikken opplyser at Trevarefabrikken forbli stengt inntil samtlige ansatte blir testet.

Daglig leder Solgunn Slotto ved Trevarefabrikken sier utestedet tar sikte på å åpne dørene igjen fra neste uke. Foto: Ola Helness / NRK

Slotto har ingen formening om hvordan smitten har oppstått.

I forrige uke vurderte kommunestyret i Vågan å anmelde utestedet etter det som kan ha vært et smittevernutbrudd på en konsert. Kommuneoverlege Jan Håkon Juul viste til at Trevarefabrikken la ut bilder fra et konkret arrangement, hvor folk satt helt tett inntil hverandre, skulder mot skulder.

Selv hevder Slotto at smittevernrutinene ved utestedet er fulgt til punkt og prikke hele våren.– Vi har hatt kontroller de siste ukene. og fått gode tilbakemeldinger.