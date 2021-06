Lokalbefolkningen i Henningsvær fortviler.

Årsaken er feststøy som forstyrrer nattesøvnen. Ikke bare i helgene. Også på hverdager får politiet inn meldinger.

I år er vaktholdet innskjerpet, etter at flere innbyggere sier de føler seg tvunget til å forlate hjemstedet sitt på grunn av bråk.

Da NRK i natt selv tok turen ut for å sjekke «stemninga», kunne mange ungdommer observeres i festlig lag. En gjeng på seks har med seg noen øl, og har tenkt seg ut på et svaberg for å se på natur og nyte ferien.

– Vi er på guttetur, sier en av dem. De vil ikke si hva de heter.

– Men mange av oss er opptatt av fisking, og noen vil gå på byen. Her får vi begge deler. Vi har leid båt og vært på havet, og vi har opplevd utelivet i dag, sier de.

– Tenker dere på at det bor folk her som skal på jobb i morgen tidlig?

– Ja absolutt, det er derfor vi flytter oss ut på svabergene. Der bor det ingen. Vi leier et hus og det er småbarnsfamilier rundt, så vi holder oss stille der.

Henningsvær torg, klokka er halv to og folk er på vei hjem. Det ropes og snakkes med høy stemme mellom boligene. Foto: John Inge Johansen / NRK

13 har skjenkebevilling

Mange har kanskje problemer med å skille natt og dag i fiskeværet – som tidligere har fått kallenavnet Lofotens Ayia Napa.

Eller Nord-Norges Hemsedal, som andre ynder å kalle stedet.

Årsaken til at akkurat Henningsvær har blitt et «hotspot» for ungdom skyldes en oppblomstring av utesteder og konsertarrangører som henvender seg til akkurat denne målgruppen.

Ifølge en oversikt i Lofotposten har 13 steder i Henningsvær, med 480 innbyggere, skjenkebevilling. Og flere søknader behandles i kommunen.

Samtidig som antall utleieboliger har økt. Til de fastboendes store fortvilelse:

Innsatsleder Ruben Evjen i politiet forteller at de har fått flere telefoner med meldinger om støy denne uka. Spesielt fra kaiområdet og i sentrum.

– Vi er opptatt av nattero og ønsker å forebygge. Derfor er dette andre natt med patrulje som kjører spesielt hit for å passe på. Hovedoppgaven vår er dialog.

Innsatsleder Ruben Evjen har første stoppested i Henningsvær sentrum denne natta. Nå er det rolig her, men meldingene fra tidligere i uka har vært preget av støy og uro. Foto: John Inge Johansen / NRK

Flere utesteder kommer til

Da Norge stengte ned i fjor og «alle» skulle feriere i eget land, strømmet nordmenn til Lofoten og Henningsvær.

Det førte til festbråk, økt politiberedskap og sikkerhetsvakter i bybildet. Siden i fjor har enda flere utesteder kommet til.

Erfaringene fra fjoråret har gjort at politiet i Lofoten har styrket bemanningen, med patruljer på jobb om natten. Også i ukedagene.

NRK observerer selv denne sommernatta høyrøstede ungdommer som går i hopetall gjennom sentrum, det ropes og skåles. Klokka er rundt ett. En trekker ut et halvlitersglass fra innerlomma.

Et prideflagg fungerer som et slags pledd. Foto: John Inge Johansen / NRK

Evjens sjef er politistasjonssjef Ketil Finstad Steira. Han mener Henningsvær har for mange skjenkesteder.

Dette sier han til tross for at politiet selv har vært med på å godkjenne bevillingene.

– Hvis vi skal ta selvkritikk har politiet kanskje vært for lite kritisk. Men om vi skal si nei, må det være en begrunnelse. Og når kommunen har sagt ja, skal det noe til å si nei. Det er betimelig å spørre hvor mange utesteder kan et så tettbygd sted ha, sier Steira til NRK.

MEST ATTRAKTIVT I LANDET?: I Vågan i Lofoten ligger det idylliske fiskeværet Henningsvær, som er en av tre finalister i kampen om å bli kåret til Norges mest attraktive sted. I det tradisjonsrike fiskeværet Henningsvær i Lofoten med 480 innbyggere. Foto: imageBROKER/Gerhard Zwerger-Scho / imageBROKER

Ønsker tettere dialog

I Henningsvær er det ikke nødvendigvis de som driver utestedet som har bevilling.

– De som innehar skjenkebevillingen kan like gjerne sitte i Oslo.

Politiet vil nå gå i en enda tettere dialog med kommunen for å diskuterte skjenkebevillingen.

– Det skal ikke være forbudt å ha det artig. Men når politiet får telefoner fra bekymrede innbyggere med en eldre mor som må flytte rom etterhvert som bråket forflytter seg, da har det gått for langt. Vi må sørge for å ha en bedre kvalitetssikring rundt disse bevillingene, sier Steira.

– Henningsvær var i mange år en litt «død» plass. Så ble det kjøpt opp av investorer, sier politistasjonssjef Ketil Finstad Steira. Foto: Kari Skeie

Men det er ikke bare politiet som må gjøre en innsats. Steira forventer at kommunens skjenkekontrollører sørger for at reglene blir overholdt. Og at de som leier ut boliger på Airbnb er sitt ansvar bevisst.

– De som leier ut skal på se at leietakerne følger lover og regler. Politiet skal ikke være barnevakt, sier politistasjonssjef Ketil Finstad Steira.

Rune Hansen i Henningsvær innbyggerforening er glad for at politiet skal patruljere i Henningsvær om natten.

– Henningsvær har helt klart for mange skjenkesteder, og det er altfor lett å få skjenketillatelse. Vi ser at ungdom fra hele landet kommer hit for å feste. Vi som bor her er bekymret, sier Hansen, som selv reiser på hytta i helgene.

Spektakulær utsikt og uteområde på Trevarefabrikken i Henningsvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

For mange utesteder, mener ordføreren

Vågan-ordfører Frank Johnsen (Sp) er enig i at 13 skjenkesteder er mye på et tettsted med 480 innbyggere. At det er marked for så mange, skyldes selvsagt turismen.

Ordføreren opplyser at kommunen tidligere hadde et tak på antall skjenkebevillinger. Men det har ikke Vågan lenger.

– Vi har ikke lenger noe verktøy for å si nei. Dersom søker har en godkjent skjenkestyrer og godkjent lokale, har ikke kommunen en lovmessig grunn til å si nei. Gjør vi det, vil vi bli kjørt hardt på forskjellsbehandling. Og tape i retten.

Ifølge Johnsen er ikke Henningsværs største utfordring antall skjenkesteder.

– Det er det som foregår etter skjenkeslutt. Når festen fortsetter utenfor et telt eller på svaberg.

Lyse sommernetter

Denne sommernatta er det stille klokken 01.30, når politiets innsatspatrulje ankommer Henningsvær på vaktrunde.

Guttegjengen NRK møtte har dratt videre med øl i plastpose og solbrillene klare.

Det er midt på natta, men det føles som lyse dagen i Nord-Norge.