– Vi regner med at de snur. Ellers skal jeg egenhendig gå til kulturministeren med det. Vi håper inderlig at det blir konsert. Det er i alle fall 200 som gleder seg veldig til disse konsertene og vi håper at Kulturrådet ser at de har tatt feil, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Hun er tidligere Ap-statsråd og initiativtaker og talsperson for Ungdomslaget Fønix i hjemkommunen Bindal.

Godt over 200 personer gleder seg til konsert med Åge Aleksandersen, Gunnar Pedersen og TrondheimSolistene i Bindal om knappe to uker.

Nå står hele arrangementet i fare fordi arrangøren ikke får innvilget støtte av Kulturrådet.

Arrangøren mener Kulturrådet har misforstått søknaden. For spørsmålet er: Har ungdomslaget søkt om støtte til fire Åge-konserter eller bare én, som Kulturrådet legger til grunn.

Initiativtaker Lisbeth Berg-Hansen sier de vurderer å sende klage på avslaget fra Kulturrådet. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

For å kunne gjennomføre konserten var de avhengige av å få tilslag på søknaden om nærmere 740.000 kroner i stimuleringsmidler.

Lisbeth Berg-Hansen tror Kulturrådet har misforstått søknaden og mener avslaget er direkte feil.

– Noe av begrunnelsen er at de tviler på inntektsgrunnlaget. Det forstår jeg når de tror at det er kun 50 gjester til én konsert. Jeg regner med at de skjønner at dette er reelle tall når de får oppklart at dette dreier seg om fire konserter, sier hun.

Dette er stimuleringsordningen Ekspandér faktaboks Ordning opprettet av Kulturdepartementet som forvaltes av Kulturrådet.

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter.

Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Tilskudd kan gis til arrangører som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kilde: Kulturrådet

Artisten har også selv engasjert seg i saken, etter at den ble omtalt av Aftenposten.

I innlegget på Facebook skriver han blant annet at arrangøren har søkt om fire konserter, ikke én.

Posted by Åge Aleksandersen on Wednesday, November 11, 2020

Kulturrådet: Har ikke misforstått

Kulturrådet sier de har avslått søknaden blant annet fordi arrangøren har beregnet for høye salgsinntekter i forhold til kapasiteten på lokalet og forventet publikum.

Videre mener de at arrangøren har tatt på seg et urimelig stort arrangement i forhold til deres årsregnskap og driftstall. I tillegg mener de søknaden gir uttrykk for at det søkes om støtte til kun én konsert.

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet har vanskelig for å forstå noe annet enn at søknaden gjelder mer enn én konsert, men oppfordrer søkeren til å søke på nytt. Foto: Marta Anna Løvberg/Kulturrådet

– Det kan godt hende at de har endret på de planene. Sånn som vi leser søknaden, er det nok vanskelig å forstå noe annet enn at det søkes til én konsert. I så fall vil jeg oppfordre dem til å søke på nytt, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen.

Har solgt over 200 billetter

Godt over 200 billetter er solgt til i alt fire konserter over de to dagene. I utgangspunktet var planen én konsert, men på grunn av innstramming i korona-tiltak måtte de spre publikum over flere konserter.

– Vi har solgt billetter og folk har gledet seg. Vi så at dette ikke gikk opp. Derfor bestemte vi oss for å søke midler i stimuleringsordningen, sier Berg-Hansen.

Arrangerer fire konserter på to dager

I søknaden har arrangementet en varighet fra 20.- til 21. november. Berg-Hansen mener det gir en god pekepinn på at det dreier seg om flere konserter enn én.

– Det står ikke spesifisert i søknaden at det er fire konserter, men det står at det varer fra den 20. til den 21. Summene og datoene burde tilsi at de forstår at det er mer enn én konsert.

Hun sier at de nok kunne ha forsøkt å presisere at det dreide seg om fire konserter, selv om hun mener det gikk tydelig frem av datoene.

Berg-Hansen mener regnestykket med beregnede inntekter går opp når det er snakk om fire konserter med 50 besøkende hver; altså 200 betalende gjester.

Arrangøren har varslet at de kommer til å sende en klage til Kulturrådet og er klare for å ta saken videre.

Råder arrangøren til å sende ny søknad

Kulturrådet poengterer at det er vanskelig å lese søknaden på noen annen måte enn at det søkes om én konsert. De mener det enkleste vil være om arrangøren sender en ny søknad.

– Vi behandler søknader fortløpende, og så langt det er mulig prøver vi å sikre at arrangører får svar før arrangementene avholdes, sier Hansen.

Søknadsfristen løper frem til den 1. desember i år. Frem til i går hadde Kulturrådet behandlet 120 søknader – 95 har fått tilslag, mens 25 har fått avslag.