Rema 1000 beklager til Halvdan Sivertsen

– Man må bare le av dette, men det er også en prinsipiell sak. Man skal ikke ta seg til rette med andres åndsverk, sier Halvdan Sivertsen til Dagens Næringsliv, som i dag omtaler konflikten omkring bruken av det som er artistens kanskje mest kjente låt.

Det var under åpningen av Rema-butikk nummer 1000 på Ranheim at «Kjærlighetsvisa» i omskrevet versjon, ble spilt utover parkeringsplassen med høyttalere, skriver E24.

Men i teksten var det ikke vinden ifra høyre som måtte snu, som i originalen. Nå var det vinden fra Rema som ikke måtte snu.

Halvdan Sivertsen, som til DN sier at han ikke driver med reklame, liker dårlig Remas bruk av låten.

– Privat må man kunne gjøre hva man vil. Det finnes massevis av rare versjoner i norske hjem, men at en seriøs næringslivsaktør misbruker andres verk. Da kan man forlange en unnskyldning, sier Sivertsen.

Han understreker at han ikke er forbannet, men at dette er et prinsipielt spørsmål.

KJÆRLIGHETSVISA: Sangen som har brent seg fast i nordmenns romantiske hjerter. Fra konsert i 1981. Du trenger javascript for å se video. KJÆRLIGHETSVISA: Sangen som har brent seg fast i nordmenns romantiske hjerter. Fra konsert i 1981.

Misbruk også i 2011

Hadde Rema fulgt med i timen i 2011, hadde de kanskje visst hva Halvdan Sivertsen mener om alternativ bruk av «Kjærlighetsvisa».

Den gang var det Høyres toppkandidat i Tromsø, Jens Johan Hjort, som tråkket i salaten.

På besøk i morgensendingene til NRK i Tromsø, framførte Hjort en ny versjon av «Kjærlighetsvisa», som han kalte «Ærlighetsvisa».

Hjort sang i sin versjon: «Når høyrevinden blåser over landet, og de som stemte rødgrønt – de vil snu». Ikke helt i ånden til Sivertsen, som i 1987 ble valgt inn Bodø Bystyre for SV.

Og han likte heller ikke det han hørte.

– Frekke faen! Det er det frekkeste jeg har sett. Det er en hån mot sangens ide, sa Sivertsen til avisa iTromsø.

Fikk unnskyldning

COLONIALMAJOR ELLER KLOSSMAJOR? Administrerende direktør Odd Reitan i Rema 1000s morselskap Reitangruppen. Foto: Helene Solheim / NRK

Unnskyldningen han ba om, har Sivertsen fått fra Rema. De lover også at det aldri skal skje igjen.

– De gangene vi har sunget sangen har det vært kun internt. At den ble spilt fra en trailer utenfor en butikkåpning beklager Odd Reitan virkelig. Det skal ikke skje igjen, skriver pressekontakt Berit Hvalryg i Reitangruppen i en e-post.