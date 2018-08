Riksantikvaren gjør nytt forsøk på å verne Henningsvær

Det er nå fire år siden riksantikvar Jørn Holme beskrev fiskeværet i Vågan i Lofoten som det mest verneverdige i hele Norge. Og han foreslo derfor at Henningsvær skulle få vernestatus.

Siden har det skjedd lite, blant annet fordi prosedyrene for kulturmiljøfredning er endret underveis og fordi Riksantikvaren har jobbet med å ferdigstille kulturmiljøfredningene av Levanger og Skudeneshavn. Men nå er Riksantikvaren på ballen på nytt.

– Nå skal vi undersøke hva det vil si å bevare Henningsvær som et mulig kulturmiljø, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Det betyr at Riksantikvaren nå skal i gang med et forprosjekt i samarbeid med kommune, fylkeskommune og ikke minst med alle de som bor i Henningsvær for å få et godt grunnlag å fatte en beslutning på.

– Så tar vi stilling til om vi fortsetter prosessen. Det kan ta tid, men det er viktig og riktig fordi dette skal være en prosess hvor alle føler de skal delta, understreker Geiran.

Fakta om fredete kulturmiljøer Ekspandér faktaboks Dette skriver Riksantikvaren om kulturmiljøfredning: Et kulturmiljø fredes først og fremst for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter bare utearealene og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige.

En kulturmiljøfredning etter §20 i kulturminneloven er en omfattende prosedyre, og endelig vedtak fattes av Kongen i statsråd. Ti kulturmiljøer har hittil gått gjennom den omfattende fredningsprosedyren, og er fredet gjennom vedtak i statsråd. Endringer og inngrep påvirker kulturmiljøet Et kulturmiljø påvirkes enten ved endringer som berører den enkelte del, eller ved inngrep som berører hele miljøet.

Ferdsel og spesielle typer næringsvirksomhet kan i noen tilfeller føre med seg endringer som skader miljøet. Dessuten kan ombygginger eller endringer av bygningseksteriør kan forandre kulturmiljøets preg. Ny bruk av bygninger, arealer og kulturlandskap fører også til at kulturmiljøet forandrer seg.

Fravær av tradisjonelle aktiviteter som har formet kulturmiljøet fører også i noen tilfeller til at kulturmiljøet taper sitt opprinnelige preg. Dessuten fører manglende virksomhet i et kulturmiljø gjerne til mangelfullt vedlikehold av bygninger og kulturlandskap, slik at kulturminneverdiene forringes. Beskyttelse, skjøtsel, forvaltning og informasjon Fredning legger restriksjoner på inngrep som virksomhet og ferdsel, som kan motvirke formålet med fredningen. I tillegg regulerer fredningen hvordan skjøtsel av kulturlandskapet og vedlikehold av bygninger skal utføres.

Som regel må det søkes om tillatelse til alle utvendige bygningsarbeider og skjøtsel som ikke regnes som vanlig vedlikehold. Prinsippene er at mest mulig av opprinnelige elementer skal beholdes, og vedlikehold skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig eller tradisjonell teknikk, utførelse og materialbruk.

I en kulturmiljøfredning er det ofte nødvendig å lage en samlet plan for området som er fredet, slik at det holdes i hevd som et sammenhengende kulturmiljø. Ved siden av gjennomføringen av selve fredningssaken, lages det derfor gjerne egne planer for skjøtsel og forvaltning av kulturmiljøet.

Samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og eiere, kommunale myndigheter, næringsliv, organisasjoner og andre instanser er nødvendig for å lykkes med å ta vare på et kulturmiljø for etterslekten.

Skeptisk til vernestatus

– Det er folk i Henningsvær som er skeptisk til dette, og det skjønner jeg godt. Vi ønsker alle kortene på bordet, slik at alle innbyggeren i Henningsvær får innsyn i hva dette faktisk innebærer, sier Rune Hansen, som er nestleder i Henningsvær innbyggerforening.

I fiskeværet er det skepsis til et utvidet vern av Henningsvær. Årsaken til dette er frykten for at andre skal bestemme hvordan Henningsvær skal utvikles videre, sier Hansen.

– Vi har en reguleringsplan og en verneplan som allerede i dag er ganske strenge. Vi ønsker at Henningsvær skal være et levende samfunn der det blir lagt til rette for bosetting og næringsutvikling.

Viktig fiskevær

Henningsvær har en lang historie, men først på 1700-tallet begynte innbyggertallet å vokse. På 1950-tallet blomstret Henningsvær under rekordstore torskefangster. I perioder oppholdt mer enn 6000 fiskere fra hele landet seg i det lille været.

En ekte lofottorsk jeg er, for jeg er født i Henningsvær. Fra «Torskevise» av Torbjørn Egner

Henningsvær er fremdeles et aktivt fiskevær, men reiseliv har blitt en vel så viktig inntektskilde, spesielt om sommeren.

– Henningsvær er et helt spesielt sted og en viktig del av norsk historie. Stedet representerer kystkultur, fiskeri og næringsvirksomhet i Lofoten. Dette er noe som har vært underrepresentert på fredningslistene våre, sier Geiran.

Ønsker å ta nye skritt for å verne Henningsvær

Geiran forteller at arbeidet skal dreie seg om hvordan fiskeværet i Lofoten skal kunne bli vernet, men fortsatt forbli et levende samfunn, slik innbyggerne ønsker.

Andre steder som har fått en slik status er Utstein Kloster i Rogaland, Ny-Hellesund i Vest-Agder og Bygdøy i Oslo. Til sammen ti steder i Norge har fått slik kulturmiljøfredning.

– Det er altså ikke sånn at fredning betyr en glassklokke over Henningsvær. Vi må samarbeide for å finne gode løsninger slik at vi får tatt vare på de fine verdiene og kvalitetene i Henningsvær, sier Geiran.

Hansen sier at de fleste er i utgangspunktet positiv til disse uttalelsene, men at de også lytter til Riksantikvaren med en viss skepsis.

– Vern gjennom bruk synes vi høres positivt ut. Vi har vært gjennom dette før med Riksantikvaren, men vi er veldig spente på å høre hva de har å komme med i denne runden.