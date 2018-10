Kollega om den mystiske forsvinningen: – Helt sikker på at Arjen fortsatt er i live

I et anonymt kontorbygg i Amsterdam sitter Marco Visser framfor pc-en. Han er en av Arjen Kamphuis' nærmeste kolleger, og har kjent ham i fire år. De jobber sammen i firmaet Pretty Good Knowledge, som hjelper selskaper med datasikkerhet.

NRK har reist til Amsterdam for å få flere svar i den mystiske forsvinningssaken. Arjen Kamphuis ble sist sett da han forlot et hotell i Bodø 20. august. Så ble mobilsignalet hans plukket opp i Stavanger, og der slutter alle sikre spor.

Per nå er det ingen som vet hvor 47-åringen befinner seg. Men på arbeidsplassen hans, hjemme i Nederland, er de sikre på at han lever.

– Jeg er helt sikker på at han er i live, ett eller annet sted. Når han kommer hjem skal jeg gi han en klem, og så et spark i ballene for det han har gjort mot oss.

I dette bygget i Amsterdam ligger Arjen Kamphuis firma Pretty Good Knowledge. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Saken har fått stor oppmerksomhet i Kamphuis' hjemland, og nederlandsk politi jobber tett med det norske. Også politiet i andre europeiske land er koblet på saken.

Skulle til Svalbard

Visser forteller også at de aldri har hørt Kamphuis nevne Bodø som noen planlagt destinasjon.

– Han snakket om at han skulle til Svalbard for å se på isbjørner, så alle ble overraska da han plutselig endret planene til Bodø rett før han dro. Jeg tenkte kanskje det var et stopp på veien til Svalbard.

Visser fant ut at kollegaen var savnet da han ikke møtte opp til et jobbmøte. Det var ikke likt Kamphuis, sier han. Da han prøvde å spore opp Kamphuis, fant han ut at han aldri reiste til Svalbard.

– Hvorfor avlyse turen for å reise til, ikke vondt ment, Bodø? Det er ikke akkurat verdens navle.

Marco Visser er en av de sju kollegaene til Arjen Kamphuis. – Vi er få folk, med tette bånd. Så vi er selvfølgelig preget av situasjonen, sier Visser. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Kamphuis tilbrakte ti dager i Bodø, før han ble meldt savnet.

Ingen tro på WikiLeaks-kobling

Visser sier han ikke har noen grunn til å tro at Kamphuis har vært utsatt for en ulykke. Han er for erfaren, mener han. Han tror heller ikke forsvinningen har noe som helst kobling til hans fortid som WikiLeaks-medarbeider, og sier han ikke er involvert der lenger.

Ifølge Visser var Kamphuis lei av aktivistlivet.

Men han har gjort seg noen egne tanker om hva som kan ha skjedd. Han tror noe har skremt han, og at han derfor gjemmer seg.

– Jeg tror noe har skjedd med ham, enten fysisk eller psykisk, som gjør at han har villet stikke av.

– Hvis det stemmer, hvorfor tar han ikke kontakt med dere?

– Han hadde kontaktet oss hvis han ville. Han må i så fall være redd, og tør ikke involvere oss, sier Visser.

– Var opprømt og glad før han reiste

Politiet jobber også med teorien om at Kamphuis kan ha regissert sin egen forsvinning. Hva som er grunnen til at folk velger å forsvinne varierer.

Psykisk sykdom, økonomi eller samlivsproblemer er vanlige årsaker. Det er flest menn som forsvinner.

– Det har vært en tung tid både for foreldrene, søsknene venner og kolleger, sier bestevenn og talsperson for Kamphuis sin familie, Ancilla van der Leest. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ancilla van der Leest, som er en nær venn av Kamphuis, ser ingen åpenbar grunn til at han skulle ha et ønske å forsvinne. Likevel vil hun ikke utelukke at det kan ha skjedd noen med vennens mentale helse.

– Han var opprømt og glad før han reiste. Han har gode venner og en fin leilighet i Amsterdam. Bedriften hans går godt og han har masse jobboppdrag. Han hadde mange planer for høsten.

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne, både for at Kamphuis holder seg skjult fordi han vil det, at han har vært utsatt for en ulykke eller at det har tilstøtt ham noe kriminelt. Foto: Nederlandsk politi / NTB scanpix

NRK møter van der Leest på en kafe i Amsterdam. Siden Arjen forsvant har hun jobbet dag og natt for å komme nærmere et svar på forsvinningsgåten.

Aller helst skulle hun selv ha reist til Norge, men hun har en nyfødt baby å ta hånd om.

Derfor for var det ingen i vennekretsen som reagerte da Arjen fortalte om ferieturen til Norge. Når han en sjelden gang unte seg en ferie, reiste han gjerne alene til steder hvor han kunne nyte naturen.

– Han så fram til noen uker fri fra laptopen og telefonen, sier Ancilla van der Leest.

CIA eller MI6?

Nederlands største dagsavis, De Telegraaf har fulgt forsvinningssaken i Norge tett. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Journalist Ilan Sluis jobber i Nederlands største dagsavis, De Telegraaf. Heller ikke han tror Arjen har forsvunnet frivillig.

– La oss si at han tenker som en hacker. At han drar på kajakktur, og dropper id-papirene sine som et eksperiment for å se om han kunne komme seg hjem uten papirer. Men det har gått seks uker. Han ville visst at familie og venner var bekymret, og gitt et livstegn.

De siste ukene har han jobbet tett med forsvinningssaken, og skrevet flere saker.

– Alle følger med på saken i Nederland, og har sine egne tanker om hva som har hendt.

Journalist Ilan Sluis har truffet Kamphuis to ganger, på workshops om datasikkerhet for journalister. – Han er en humoristisk og intelligent type. Men samtidig en stille og tankefull person.

Sluis blir stoppet av folk på gata, som spør hva han tror om forsvinningen. Blant annet om etterretningsorganisasjonene CIA eller MI6 kan være innblandet. Journalisten har ingen gode svar på hva som kan ha skjedd, men ber leserne sine om å ikke tro på de villeste konspirasjonsteoriene.

Like fullt er saken et mysterium. Da kajakken ble funnet var Sluis sikker på at han hadde vært utsatt for en ulykke. Men da telefonsporet dukket opp noen dager senere var forvirringen komplett igjen.

– Som den sikkerhetseksperten han er, var telefonen hans svært godt sikret. Sjansen for at noen andre kunne åpne telefonen er liten. Det henger overhodet ikke sammen, sier Sluis.

Frustrert over norsk politi

Journalist Ilan Sluis har skrevet flere artikler om forsvinningssaken. Her har han skrevet en kritisk sak om norsk politi. Foto: Faksimile

Verken Ilan Sluis og Ancilla van der Leest er imponert over innsatsen fra norsk politi – spesielt i startfasen. De mener politiet kom sent på banen med å starte søk etter Arjen.

– I startfasen var de mest opptatt av at han ikke var blitt formelt «meldt savnet». Da hadde han vært meldt savnet i flere dager allerede, sier van der Leest.

Hun tror av at dersom søkene hadde kommet raskere i gang ville kanskje Arjen vært funnet. Sluis frykter at tiden jobber mot dem, og mot en løsning på forsvinningsgåten.

– Alt står stille nå. Det har gått så lang tid at det blir vanskelig å finne nye biter til puslespillet. Både for politiet og oss i media.

Politiet: – Har etterforsket fra dag én Ekspandér faktaboks Politiet i Nordland avviser kritikken fra talspersonen til Arjen Kamphuis' familie. – Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken for å ha kommet sent i gang med etterforskingen. Norsk politi ble kjent med saken den 2. september 2018, og har drevet aktiv etterforsking fra vi først ble kjent med meldingen, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt til NRK. – Sakens status er uendret i den forstand at vi ikke er kommet til noen løsning. Etterforskingen pågår nå med å jobbe ut tips og spor i saken, legger han til.

Ancilla van der Leest har ikke gitt opp håpet om at vennen er i live. Men det har gått seks uker, og erkjenner at hun må være realistisk.

– Dersom han ikke lenger er i live, er det likevel viktig at han blir funnet. Hvis han har vært utsatt for en ulykke, så er det tragisk, men man kan hvert fall ta farvel og holde en begravelse. I denne saken har vi ingenting. Vi har ingen svar.