Her er ni svar i Arjen Kamphuis-saken

Ingen ser ut til å vite hva som har skjedd med Arjen Kamphuis – ikke familien, ikke vennene og ikke politiet.

Han ble sist sett i Bodø 30. august, men siden er det ingen helt sikre observasjoner, og spørsmålene står i kø. Her er svar på ni av dem.

1. Hvem er Arjen Kamphuis?

46-åringen er en nederlandsk sikkerhetsekspert.

Han har gitt IT-råd til regjeringen og har blant annet hjulpet journalister, advokater og menneskerettighetsaktivister til å beskytte seg mot digital spionasje, forteller bestevenn og talsperson for Kamphuis sin familie, Ancilla van der Leest, til NRK.

Her snakker Kamphuis om nettsikkerhet ved idékonferansen TEDx i Delft i Nederland:

– Jeg har trent aktivister, journalister og advokater fra verden over. De som trenger å kunne kommunisere sikkert for å redde liv, sier Kamphuis i videoen over.

Der lovpriser han også varsleren Edward Snowden for avsløringene om USAs sikkerhetsetat NSA. Kamphuis er selv opptatt av å advare mot spionasje verden over.

– Siden dere er her med telefonene deres og lytter på meg, vet NSA dette nå. Hvis dere ser dette på Youtube, vet NSA dette nå. Beklager, sier han henvendt til publikum i Youtube-videoen.

Savnede Arjen Kamphuis. Foto: @ncilla/twitter / skjermdump

Den 1,78 centimeter høye mannen blir av venner beskrevet som en ivrig turgåer. Vennen Helma de Boer sier til NRC at han foretrekker å være på den sikre siden og ikke tar for store risikoer.

Van der Leest sier Kamphuis er en mann med mye sans for humor og er lidenskapelig opptatt av det han driver med.

– Han er alltid glad i å hjelpe folk med sin kunnskap, sier hun.

* Se video om forsvinningssaken:

Hva har skjedd med Arjen Kamphuis? Du trenger javascript for å se video.

2. Hva vet politiet?

Politiet har i grunn tre sikre spor som vi vet om.

1. Den siste sikre observasjon av Kamphuis var 20. august. Da sjekket han ut av Scandic Hotel i Bodø.

Lensmann Robin Johnsen med kajakken til savnede Arjen Kamphuis. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

2. Ti dager senere, 30. august, ble mobilen hans slått på i Rogaland noen minutter. Noen byttet da fra et nederlandsk SIM-kort til et tysk, skriver ABC Nyheter. Begge SIM-kortene skal være Kamphuis sine.

3. Politiet har også funnet eiendeler tilhørende nederlenderen. Eiendelene ble funnet i havet mellom Rognan og Fauske i Nordland. TV 2 mener å vite at dette skal være ID-papirene hans.

I havet mellom Rognan og Fauske har politiet i tillegg funnet en kajakk og padleåre, som de tror er hans.

3. Har han jobbet for Wikileaks?

Ja, blant annet. Kamphuis skal ha gjort jobber for varslernettstedet Wikileaks, som publiserer hemmeligstemplete dokumenter om krig, spionasje og korrupsjon.

Wikileaks publiser hemmelige dokumenter mot styresmakter og personers vilje. Foto: Skjermdump

I en e-post til TV 2 beskriver presseavdelingen i Wikileaks ham som en kollega. Og varslernettstedet sier Kamphuis kjenner og har besøkt Wikileaks-grunnlegger Julian Assange flere ganger.

Julian Assange har siden sommeren 2012 oppholdt seg på Ecuadors ambassade i London. Foto: Ben Stansall / AFP

Venner av Kamphuis mener tilknytningen er sterkt overdrevet. Van der Leest sier han ikke har gjort mer for Wikileaks enn for blant annet Reuters' journalister og statlige institusjoner i Nederland.

– Hans involvering med Wikileaks er ganske minimal sammenlignet med hva som fremstilles. Han var ikke med-grunnlegger eller en venn av Assange, sier hun.

4. Hva med sporet i Rogaland?

30. august slo mobiltelefonen til Kamphuis inn på en basestasjon ved Vikeså, et tettsted sør for Stavanger i Rogaland. Det ble registrert noen minutters aktivitet fra mobilen. Dette er det siste tekniske sporet politiet har.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor. Foto: Solveig Svarstad / NRK

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor kan ikke kommentere denne saken konkret.

– Men en basestasjon kan dekke alt fra bare noen få meter til ganske mange kilometer. Det kan være alt fra 50 meter og opp til 80–90 kilometer.

Det betyr at Kamphuis ikke nødvendigvis trenger å ha vært i Vikeså, og registreringen sier bare at telefonen hans er blitt registrert, ikke noe om hvem som har operert telefonen.

Telefonsporet synes van der Leest er foruroligende.

– Kajakken hans ble funnet, og det kan helt enkelt blir forklart som en ulykke. Men siden telefonen hans ble oppdaget, må vi holde mulighetene åpne for at andre ting har hendt, sier hun.

5. Gjemte han seg i et lasteskip?

Dette er ikke det aktuelle skipet, men Kystvaktens KV «Heimdal», som har bidratt i søket i havet utenfor Rognan. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Politiet fikk tips om at Kamphuis skal ha gjemt seg i et lasteskip, som gikk fra Rognan mot Stavanger. Politiet har ikke villet bekrefte skipet.

Men det lå kun ett skip til havn i dagene etter 20. august, ifølge et søk NRK har gjort på Kystverkets digitale karttjeneste, Kystinfo. Lasteskipet forlot Rognan fredag 24. august klokken 17.56. Deretter seilte skipet sørover langs norskekysten, men forbi Stavanger, før det først la til kai i Bremerhaven i Tyskland 29. august.

6. Har noen sett ham?

Mange hevder å ha sett ham. Det er kommet observasjoner på Kamphuis flere steder i Norge, men også i Danmark og til og med Nederland, forteller van der Leest.

Et vitne VG har snakket med så ham i Vikeså i følge med to andre personer, kvelden 30. august.

Et annet vitne hevder til TV 2 å ha sett nederlenderen ved to tilfeller ved kaien på Rognan, 20. august.

7. Hvor stor oppmerksomhet har saken fått?

Bjarte Walla i Nordland politidistrikt sier arbeidet rundt etterforskningen er krevende. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Helt kort: stor. Politiet har totalt fått inn over 112 tips, og saken er omtalt verden over. Svære nyhetsmedier som New York Times og britiske The Guardian har skrevet om forsvinningen.

– Vi har aldri opplevd så mye trykk i en savnetsak, sier Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

Savnetsaker vekker ofte oppmerksomhet fordi slike saker av natur er tragiske og ofte mystiske. Det som trolig gjør at denne saken vekker såpass oppsikt, er koblingen hans til Wikileaks, som kan anses som kontroversielle. Leder Julian Assange holder seg for eksempel skjult for USA i Ecuadors ambassade i London.

Selv kaller varslernettstedet Kamphuis-forsvinningen for «merkelig».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

8. Hvilke teorier har politiet?

Politiet har tre teorier:

Han er utsatt for en ulykke

Han utsatt for en kriminell handling

Han har forsvunnet frivillig

9. Kan han ha forsvunnet frivillig?

Van der Leest sår tvil i det, men hun sier de likevel ikke kan utelukke at det har skjedd.

– Men det virker super-usannsynlig. Han la mange planer for etter han kom tilbake fra ferie. Før han dro virket han veldig lykkelig, og hans helse var god. Også finansielt gjorde han det bra, sier hun.

I 2016 deltok savnede Arjen Kamphuis med bestevennen Ancilla Van De Leest i et TV-program. Foto: Marco Edelman, Café Weltschmerz

En gruppe bestående av venner og familie kom opp med hashtagen «FindArjen» og e-postadressen findarjen@gmail.com. De har mottatt mange tips og samarbeider med nederlandsk politi om det de har fått inn.

Men van der Leest innrømmer at håpet slites stadig tynnere.

– Vi har hjulpet politiet så godt som vi kan, men det har sakte blitt til at vi bare venter på at nye opplysninger skal komme, sier hun.