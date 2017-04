Kjørte i ruspåvirket tilstand

Politiet i Narvik har stanset en bilist for å ha kjørt for fort. Vedkommende ble utagerende, og det viste seg at han var ruspåvirket. Det vil nå tas prøver av mistenkte. Politiet har også funnet narkotika i hans hjem. Det opprettes sak, og førerkort er beslaglagt.