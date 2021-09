Kunne du tenkt deg å eie en øde øy?

I sommer oppstod muligheten da Bjørnøya i Rødøy kom ut for salg.

19 kom med bud på øya som ikke har anlagt verken vei, vann, avløp eller strøm. Til slutt ble den solgt for fire ganger prisantydning, til 4,3 millioner.

Men hvem ble den «mystiske» kjøperen, og hva ser vedkommende for seg å gjøre der fremover? Det har vært et ubesvart spørsmål.

Inntil nå.

NRK har kommet i kontakt med tyske Peter Barbulla, som kan fortelle at kjøpet er et prosjekt sammen med datteren Patrica (50).

– At vi kjøpte en øy, det var mer tilfeldig, innleder han.

Har bygd opp virksomheter før

De var på utkikk etter tomt da de ble oppmerksom på øya som lå ute på markedet.

– Da så vi jo at her var det store muligheter, selv om det selvsagt også var tekniske begrensninger. Men vi slo til, forteller Barbulla.

Han kan fortelle at han selv er fra Hamburg og flyttet til Norge i 1969.

Over årenes løp har han bygd opp mange ulike virksomheter.

– Patrica har flyttet til Brasil, og har base både her i Son – hvor vi bor, og i Rio de Janeiro. Mannen er arkitekt, og driver med utvikling. Patrica ville ha et objekt i Norge, og da kjøpte vi denne øya.

Han beskriver et familieprosjekt. Rana No, som også har omtalt saken, skriver at Patricia er utdannet diplomøkonom.

Hun har to mastergrader og jobber innen shipping, mens mannen driver eget arkitektkontor.

Øya ble kjøpt usett.

Rorbuer, hotell og hytter

Barbula forteller om spennende planer om å gjøre øya til en «unik feriedestinasjon».

Per i dag er det verken havn eller brygge, så det må på plass først.

Gitt at tillatelsene går i boks skal det bygges rorbuer til å begynne med.

– Deretter skal det bygges et lite hotell på total 100 senger. Med storkjøkken, restaurant, bar og det man ellers forventer at et hotell har.

Når det er gjort, er det planer om å 56 utleiehytter.

– For å kunne betjene alt dette, må man ha personale på øya som skal yte service for feriegjestene. Da skal det bygges seks eneboliger til fastboende.

30.000 ferierende

Han sier de vil være opptatte av å spille på lag på kommunen, og ikke gjøre noe som går imot lokale interesser.

– Vi håper de ser at det kan være en fordel at vi skaper liv og røre og aktivitet på øya. Det mener vi vil gi ringvirkninger til kommunen og dens innbyggere.

Når alt er ferdig utbygd ser kjøperne for seg en sesong på rundt fem måneder, med opp mot 30.000 ferierende.

Det skal ikke anlegges veier, men stier. Tunge lastebiler blir det ikke, isteden blir det ATV som kan kjøre skånsomt i terrenget.

– Vi skal forsøke å ta vare på naturen så godt det lar seg gjøre.

Selgeren: – Spenstig!

Selger Bjørn Pedersen (72) er sjømann og pensjonert fisker.

Han ser positivt på planene.

– De er spenstige, men gjennomførbare. Det er kjempebra om de får dette til.

– Jeg fikk ikke til noe der selv, av ulike årsaker. Jeg drev med fiske og slike ting. Plutselig er man over 70. Da var det tid å slippe andre krefter til. Og det har man lykkes med, ser det ut til.

– Men det er verken strøm eller vann?

– Nei, men det er ikke noe problem. Det er et vannverk i nærheten med god kapasitet. Det bodde også folk der fram til begynnelsen av 1960-tallet, og da var det strøm.

– Vi trenger liv i de små utkantkommunene, sier Pedersen.

Han er for øvrig også varaordfører i Rødøy, men har akkurat nå permisjon fra vervet.