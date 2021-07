Fra tid til annen dukker det opp spennende salgsobjekter. E24 skrev i 2019 om en annen øy på Helgelandskysten til 1,95 mill.

Drøye 150.000 mer enn prisen for en 14 kvadratmeter stor leilighet i Oslo uten bad. Her fulgte et totalrenovert hus med på kjøpet.

Samme avis skrev senere samme år om ei øy i Valdres til 2,4 millioner. Her kunne kjøperen vente seg 12 mål tomt og ei hytte på 85 kvadratmeter.

Og i 2018 kunne VG melde at den lille øya Eiaholmen i Suldal var til salgs for tre millioner: «Oppå den knapt halvannen mål store øya ligger en liten rødmalt stue, sjøbu og brygge».

Avisa listet opp seks unike feriehus i hele landet.