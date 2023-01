Det er ikke kanskje ikke alle som er enige, men Kjetil Knutsen mente uansett at forholdene var perfekte under sesongens første Bodø/Glimt-trening.

I en kort økt på 45 minutter sprang Glimt-spillere rundt i 4–5 minusgrader på det grønne kunstgresset på Aspmyra.

Knutsen smilte.

– Det er en veldig fin energi i gruppen. Og det var tydelig at folk var klare for å starte opp igjen og glade for å se hverandre.

Det er fortsatt lenge til 16. februar – dagen da Glimt åpner sesongen med hjemmekamp mot Lech Poznan i Serieligaen.

Men tiden går fort, og før den tid må formen spisses – og ikke minst må det nye spillere inn.

Kun ett nytt navn

Foreløpig er det eneste nye ansiktet Omar Elabdellaoui. Høyrebackveteranen med 49 landskamper kom gratis etter at kontrakten hans med Galatasaray ble avsluttet i høst.

Samtidig har både Ola Solbakken, Alfons Sampsted og keeper Nikita Haikin forlatt Nord-Norge.

Nye krefter er ønsket, bekrefter Knutsen.

– Vi har ikke en fulltallig gruppe. Men vi har et mye bedre utgangspunkt i år enn vi hadde i fjor, sier han til NRK.

– Hvor mange vil dere ha inn?

– Jeg er ikke opptatt av antall nye spillere. Jeg er opptatt av kvalitet og typer som passer inn i Glimt og at vi har god dekning på alle plasser.

– Må ha keeper og venstreback

Men noe er opplagt, ifølge treneren fra Bergen.

– Vi må ha en keeper og en ny venstreback.

Men selv om få spillere har kommet inn, mangler det ikke på innsatsen. Knutsen sier de jobber beinhardt med spillerlogistikken.

Og det mangler ikke på rykter:

Ifølge blant annet Telemarksavisa har Glimt forsøkt seg på Odds svenske keeper Leopold Wahlstedt. Foreløpig uten napp.

Flere medier, blant annet i Nederland, melder at Fredrik André Bjørkan er på vei hjem til Bodø. Landslagsbacken skal være enig med Hertha Berlin om å terminere kontrakten.

Ifølge nettavisen Bold.dk er Bodø/Glimt svært nære å signere venstrebacken Adam Sørensen (22) fra Lyngby.

Varden skriver tirsdag at Glimt skal være interessert i midtstopperen Odin Bjørtuft.

Tidens Krav med flere mener å vite at Kristiansunds spiss Pemi Faris skal være ønsket på Aspmyra.

Navn som Tromsøs August Mikkelsen og Branns Niklas Jensen Wassberg har også vært ryktet til Aspmyra.

Men det er folk på vei ut også.

Hagen på vei til Sverige

En spiller som ikke var på Aspmyra tirsdag er Elias Hagen. Han havnet på benken da Patrick Berg returnerte til barndomsklubben i høst.

Nå skal han være svært nære å skrive under for den svenske storklubben IFK Göteborg, slik blant andre TV 2 melder.

– Elias Hagen er ikke her i dag, og det er en grunn til det. Ting tyder på at det går mot en ny klubb til han, bekrefter Knutsen.

Glimt skal også ha akseptert et bud på spissen Lars-Jørgen Salvesen. Han har blitt observert i Stavanger, men foreløpig er ingenting avklart.

I dag var Salvesen på trening i Bodø.

– Salvesen er Glimt-spiller i dag, og da forholder jeg meg til det. Han er en del av gruppa i øyeblikket, sier Knutsen.

Ellers har det vært usikkerhet rundt Brice Wembangomo. Ifølge Nettavisen ønsker han seg bort.

Det er også satt spørsmålstegn til hvor lenge Hugo Vetlesen blir på Aspmyra. Han har bare ett år igjen av kontrakten.

Uansett hvordan troppen til slutt blir seende ut. Kjetil Knutsen gleder seg til en ny sesong.

– Jeg har lyst til å forbedre både enkeltspillere og laget. Jeg er like sulten som alle andre. Du må være fremme i skoen hele tiden om du skal være med i dette gamet her.