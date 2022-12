Landslagsbacken klar for Glimt: – Hadde noen sagt dette i 2019 tror jeg de hadde blitt innlagt

Bodø/Glimts første nysignering for 2023-sesongen ble gjennomført fredag formiddag skriver Bodø/Glimt i en pressemelding.

Omar Elabdellaoui har signert en kontrakt som binder ham til Glimt i to år.

– Jeg har vært i utlandet i 15 år nå. Jeg har en kone og tre barn hjemme og vi fant ut at det var på tide at jeg kommer hjem igjen nå, sier han.

Omar Elabdellaoui landet i Bodø tidligere i dag. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Sterkt ønske i familien

30-åringen var i ungdomsårene knyttet til Skeid, men gikk til Manchester City i 2008.

Det var også sist han spilte i norsk fotball, sett bort fra et låneopphold på 12 kamper for Strømsgodset i 2011.

– Det var et sterkt ønske i familien. Jeg sa at jeg er villig til å komme hjem, men da ville jeg til det beste laget i Norge. Selv om det ikke er i Oslo var det viktig for meg å signere for det jeg føler er det beste laget i Norge, sier han til Glimt.

Selv beskriver høyrebacken seg som en hardtarbeidende spiller, og imponerende nok har han allerede begynt å studere Glimts neste motstander, Lech Poznan.

– Fotball betyr mye for meg, og jeg gjør alt jeg kan til enhver tid. Jeg vil være best mulig forberedt til kampen og tar de prosentene jeg kan.

– Det er lettere når andre skal definere meg som spiller, men jeg er en dedikert og hardtarbeidende spiller. Jeg har mye energi og er trygg med ball. Jeg liker å være offensiv. Jeg gir hundre prosent hele tiden. Det kan jeg love.

– Mektig, rett og slett

Jonas Grønner, ekspertkommentator i Discovery, sier til NRK at dette er en sterk overgang for Glimt.

– Hvis noen hadde sagt dette i 2019, tror jeg de hadde blitt innlagt. Det er mektig, rett og slett.

Bodø/Glimt-fansen får kanskje en ny yndling i Omar Elabdellaoui. Foto: Mats Torbergsen / Mats Torbergsen

Grønner legger til:

– Det er for det første en massiv overgang. Det viser litt av det maktforholdet som Bodø/Glimt har fått i Norge nå. Han var visekaptein på A-landslaget, men selvfølgelig satt tilbake av skader. Men han er en kvalitetsspiller av dimensjoner.

– Han er jo 30 år og har aldri spilt på kunstgress. Er det fare for skade?

– Det er det helt sikkert. Men han har ikke slitt så mye med skader de siste årene. Men det er jo en endring i profil for Bodø/Glimt. De ønsker å ha en fin miks i gruppen sin med referansespillere. Og dette er definitivt i den kategorien.

Omar Elabdellaoui blir helgul i to år. Foto: Kent Even Grundstad / Bodø/Glimt

Usikker på nivået

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, er i motsetning til Grønner en smule skeptisk.

– En av de større signeringene av en nordmann, men ikke større enn hjemkomsten til Patrick Berg. Det mener jeg, sier han og legger til:

– Det er en overgang med et enormt potensial, men ikke gitt at det er like stort som før han ble utsatt som en ulykke. Det er en del spørsmålstegn til hvilket nivå han kommer seg opp på.

Jan Petter Saltvedt mener signeringen av Patrick Berg var bedre enn signeringen av Omar. Foto: Martin Leigland / NRK

Han peker videre på at det ikke er tilfeldig at han ikke fikk mer spill i Tyrkia.

– Føler at Glimt gir den tidligere landslagskapteinen en mulighet, enn at han nødvendigvis skal heve laget.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til NRK gleder seg over at Elabdellaoui nå kan spille på et klubblag igjen.

– Bra at Omar har bestemt seg for klubb. Vi ser frem mot å følge ham i Eliteserien og i Europa.