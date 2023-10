Den siste tiden har det ulmet blant supporterne i Bodø.

Det hele kulminerte med at komiker Erlend Osnes, som har vært publikumsoppvarmer siden pandemi-tiden, trakk seg fra jobben.

Årsaken var at han mente seg hetset av egne supportere.

Bråket har også ført til at både lederen og arrangementsansvarlig i Glimts supportergruppe «J-feltet» også har trukket seg de siste dagene.

– Jeg synes i utgangspunktet det er utrolig dumt og synd, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen om bråket.

Spørsmålet fikk han på lagets pressekonferanse i forkant av torsdagens oppgjør i Serieligaen mot «norske» Club Brügge.

– De fleste som møter opp på Aspmyra er flotte folk, som støtter laget og som ønsker å skape god stemning, sier Knutsen.

Ut mot «drittpreik, mobbing og sjikanering»

Han minner om at Osnes ble hentet inn under koronaperioden, hvor strenge restriksjoner begrenset hvor mange publikummere som fikk møte opp på kamp.

Og selv om pandemien tok slutt, fortsatte Osnes' jobb som publikumsoppvarmer.

– Så har det blitt en greie for å lage stemning på kamp. Så tror jeg noen på J-feltet glemmer at Aspmyra ikke er en verdens mest moderne stadion. Akustikken er ikke god. J-feltet er ekstremt flinke, men jeg tror han (Osnes) gjør en stor nytte for mange andre, fortsatte Knutsen diplomatisk.

Han gikk derimot hard ut mot måten misnøye kommuniseres på.

– Man kan være uenige i ting, men så er det måten man kommuniserer på. Drittpreik, mobbing og sjikanering er helt håpløst for en person som har en stort gult hjerte og som stiller opp på frivillig basis for Glimt.

Interessant debatt

Han la til at han syns det er helt på sin plass å diskutere om man trenger noen til å hausse opp stemningen, utover supporterklubben på stadion.

– Det er en interessant debatt, men det må være mulig å ha en saklig tone, sier Knutsen.

Han avsluttet med å ta Osnes i forsvar.

– Jeg kjenner Erlend godt og han er så robust at han går fint videre. Det har vært veldig fint at han har gitt beskjed og sagt at ett sted går grensen. Det støtter jeg veldig.

Også Brede Moe fikk spørsmål om supporterbråket på onsdagens pressekonferanse.

– Akkurat det har jeg ikke så mange kommentarer til. Jeg syns Erlend har gjort en fin jobb, så er det synd om han føler at det har kommet kommentarer som ikke skal komme. Samtidig syns jeg J-feltet lager veldig god stemning. Det er vanskelig for meg å si at jeg foretrekker det ene eller det andre.

Bodø/Glimt møter Club Brügge i gruppespillet i Serieligaen torsdag klokken 18.45.