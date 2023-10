Gir seg etter hets fra Glimts supportere: – Redd dattera mi skulle få det med seg

Hjemmekamper på Aspmyra stadion har blitt noe spesielt for fotballsupportere de siste årene.

De fleste på tribunene er kledd i gult, utstyrt med skjerf. Før kampene er det fyrverkeri, AC/DC... ...og Erlend Osnes.

Komikeren fra Bodø, med et hjerte for Glimt, har de siste årene hatt rollen som oppvarmer for hjemmepublikumet.

Men nå er showet over.

I et innlegg på Facebook skriver Osnes at han trer av som oppvarmer med umiddelbar virkning.

Årsaken er ifølge Osnes vedvarende hets fra Glimts egne supportere.

– Det går for det meste i at jeg er en idiot, at jeg ikke er en ekte supporter og at jeg bør holde meg unna, hevder Osnes til NRK.

– Og det gjelder ikke bare når jeg er ute på banen før kamp. Det er i sosiale medier og når jeg for eksempel er i sentrum for å spise en hamburger.

Dette skriver Osnes på Facebook Ekspander/minimer faktaboks Takk for meg folkens. I går kveld så jeg kamp på Aspmyra mellom Bodø Glimt og Strømsgodset, i går kveld var ikke første gangen jeg fikk hets fra J-feltet på tribunen men det var første gangen jeg fryktet at dattera mi på 10 år skulle få det med seg. Det de aller fleste ikke vet er at du hører det aller meste når du står der ute på gressmatta før kamp, overraskende godt faktisk. Men la meg begynne i rett ende, jeg startet som publikums-oppvarmer i 2020 sesongen, før den tid hadde jeg gjort flere ting sammen med FK Bodø Glimt men aldri ute på gressmatta før kamp. Som mange husker var verden preget av corona på den tiden, ideen var at jeg skulle prøve å hjelpe i gang de få som fikk se kampen med heiarop, sang og show før kampen. jeg mener å huske at det var snakk om ca 200 stykker, Aspmyra er ikke den største arenaen men det føltes svært tomt der med 200 i setene. Uansett så gikk vi på med friskt mot, det må sies at det var tungt til å begynne med men etter hvert ble det bedre og bedre stemning på kamp. Da restriksjonene ble opphevet og Aspmyra endelig kunne fylles med folk ble vi enige om å bare fortsette med meg som oppvarmer, noe jeg gladelig takket ja til. Jeg har da siden 2020 sesongen og fram til i dag, ca 3 år pluss minus, fått drive med dette. Å få lov til å rope og gaule på gressmatta før kamp og høre brølet fra publikum har vært nydelig. Jeg vil påstå vi har klart å skape en riktig fin kultur på Myra på denne tida, folket synger med og kler seg i gult. Men, vi har ikke lyktes med å få alle med. Jeg har gjentatte ganger prøvd å samarbeide med J-feltet som også vil lage liv på Myra, det har dessverre ikke latt seg gjøre. Vi har tidvis lyktes og skapt enorm stemning sammen men så har det også blitt ganger der vi har vært tre grupperinger før kamp som har prøvd å skape stemning. Motstanderens supportere, J-feltet og jeg med en mikrofon og resten av Aspmyra. Ganske dumt egentlig, for foruten motstandernes supportere ønsker jo resten av oss det samme. Nemlig å støtte klubben i vårt hjerte. I utgangspunktet ingen krise, ikke optimalt men ingen krise. Men over tid, så har det begynt å toppe seg for min del. Stygge meldinger i sosiale medier, stygge blikk og frekkheter i på uteplasser i Bodø og hets og tilrop fra tribunen. Alt dette fra mennesker som ikke legger skjul på at de tilhører J-feltet og ikke ønsker å se meg før kamp fordi det ikke er innafor hvis man er en ekte supporter. Jeg tenker at man kan godt være uenig i hvordan man vil ha det før kamp men den slag type oppførsel er uakseptabelt. Jeg har snakket med sentrale personer i J-feltet men jeg får ingen klare svar, jeg har bedt om møter for å komme til en slags enighet men ingen vil møte meg. Jeg har stilt spørsmål om hvorfor jeg er så mislikt men får ingen kan svare. Jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig å samarbeide i ca fem minutter før hver kamp, jeg vet heller ikke hvorfor det må ende med hets. Det eneste svaret jeg har fått er at dette er enkeltpersoner og ikke J-feltet sin holdning. For min del så holder ikke dete, da kan ikke denne situasjonen som har oppstått fikses. Jeg vil gå så lang som å si, at om du bare står og ser på hets og ugrei oppførsel så mener jeg du har ett ansvar. Ett ansvar om å ta tak, om du ikke tar det ansvaret så er du indirekte medskyldig etter min mening. Og jeg ville trodd at en såpass stor gruppering som J-feltet, som attpåtil tok i mot en pris for supporterne sin positive oppførsel, ville forfekte ett klarere og bedre verdisyn. Jeg klarer ikke se hva mer jeg kan gjøre, jeg tenker at kanskje har jeg gjort det jeg kan og kanskje er det best å trekke seg. Kanskje må det noen nye inn og kanskje går det helt fint uten meg før kamp. Det må sies at om man lever og jobber i offentligheten så blir man hardhudet men det kommer til punkt der det sier stopp. Og akkurat nå ble det stopp for meg, jeg orker ikke mer. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle ende slik som dette men jeg vil kan kunne gå på Myra og nyte en kamp uten at jeg må forklare dattera mi hvorfor enkelte misliker meg så sterkt at de roper stygge ting til meg. Hent ærlig så vet jeg ikke hvorfor de gjør det. Tusen takk til Glimt som lot meg gjøre dette, tusen takk til de som var med og løfte stemninga til «gåsehud-nivå», spesielt minnene fra Europa-kampene vil jeg aldri glemme. Takk til alle de fine folka som etterlyser med de gangene jeg ikke har vært på gressmatta før kamp, og takk så mye for hyggelige meldinger. Og til sist, enda en gang, tusen takk for meg. Heia Glimt!! Vi ses på kamp men for min del så blir det fra tribunen. Erlend

– Hva tror du årsaken er?

– Jeg tror det handler om en kollisjon mellom kulturer. Det er enkelte som har strenge regler for hva det vil si å være en ekte supporter. I noens øyne betyr det at du ikke skal være med på organisert hyllest av laget.

Det hele toppet seg før søndagens kamp mot Strømsgodset. Osnes hadde med seg sin 10 år gamle datter.

– Jeg hadde en slags avtale med J-feltet, men da jeg spurte om de var klare over mikrofonen, fikk jeg bare stygge meldinger tilbake. Det hele ble ganske flaut, sier Osnes.

– Jeg var redd for at dattera mi skulle få det med seg, noe hun heldigvis ikke gjorde. For jeg har ingen god forklaring på hvorfor noen reagerer på det viset.

FORVENTER HETS: Osnes sier at han forventer hets fra bortesupporterne som kommer til Bodø, men ikke fra Glimts egne fans. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Glimt-supporterne vant pris for inkludering

I 2022 ble Bodø/Glimts supportere kåret til Årets Nordlending av Avisa Nordland og NRK, blant annet for å ha skapt et trygt og inkluderende fellesskap.

Osnes hevder at han har prøvd å gå i dialog med J-feltet for å finne løsninger for hva de kan gjøre for å skape best mulig stemning før og under kampene, og for å finne ut hva hetsen skyldes.

– Jeg har ikke fått noen gode svar. De skylder på enkeltpersoner. Det er ingen som kan eller vil møte meg. Det blir litt tafatt og dumt egentlig, sier Osnes.

– Det hele er litt irriterende og bittert, for vi ønsker jo det samme alle sammen, å skape god stemning på Aspmyra. Men etter tre år med dette orker jeg ikke mer. Nå vil jeg heller se kampene fra tribunen og kose meg med det.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, tar nyheten tungt.

TAKKNEMLIG: – Vi opplever at vi har et publikum hvor alle tar en supporterrolle og at sangene går rundt hele stadion. Der har Erlend gjort en fantastisk jobb, og at han da skal bli utsatt for hets er både uforståelig og veldig leit. Frode Thomassen (i midten), her fotografert sammen med trener Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Thomassen: – V i ønsker ikke sånt på Aspmyra

– Først av alt kjenner jeg på at det er ekstremt trist. Jeg blir bare lei meg på vegne av klubben og Aspmyra. Hets er helt uforenelig med det vi ønsker at Aspmyra skal være. Det er spesielt trist at det gjelder Erlend, som har gjort en fantastisk jobb for klubben og som har klubben i sitt hjerte, sier Thomassen.

Også Thomassen tror det handler om en kulturkrasj blant supportere.

– Jeg tror ikke det handler om Erlend som person, men det er det at det er noen andre enn kjernen som drar i gang sangene. Det er nok en liten gruppering i supportermiljøet med sterke stemmer, som har en agenda hvor de vil være forsangere på Aspmyra, sier Thomassen som gjentar takknemligheten sin overfor Osnes.

– Erlend har gjort en fantastisk jobb og det har vært med til å bidra til at vi har et stadion hvor alle egentlig er supportere.

Thomassen understreker at hovedtyngden av de som står på J-feltet er supportere som heier på Glimt. Han håper at folk nå tar kraftig avstand fra det Osnes har opplevd.

– Vi ønsker ikke sånt på Aspmyra. Her må J-feltet rydde opp i egne rekker.

NRK har prøvd å få en kommentar fra både leder og medlemmer av styret til Bodø/Glimt-supporterne i J-feltet uten hell.

Til Avisa Nordland sier Christoffer Simonsen Klette, arrangementsansvarlig i J-feltet, at det er beklagelig hvis Osnes har opplevd å få hets rettet mot seg, men at han personlig ikke har fått med seg noe sånt fra tribunen.

– Men det skal så klart ikke forekomme. Hva han får tilstedt på sosiale medier eller ute på byen er ikke noe vi får med oss.

Klette legger til at J-feltet flere ganger har sagt ifra til Glimt at når de allerede har «bra trykk» er det ikke behov for Osnes som publikumsoppvarmer.

– Vi har opplevd at når vi har bra trykk og han kommer inn, blir det litt drept. Men jeg vet også det er folk som er veldig for showet hans. Personlig synes jeg ikke det er nødvendig, men hvis han har opplevd hets er det veldig beklagelig, sier Klette.

GOD STEMNING: J-feltet har hatt mye å juble for de siste årene. Foto: Mats Torbergsen / NTB8

Mange gode minner

Erlend Osnes understreker at hans kjærlighet til Bodø/Glimt ikke er ødelagt. Og han har mange gode minner å se tilbake på.

– For eksempel første gang publikum ropte «Dette er Aspmyra!» på eget initiativ, noe jeg begynte med etter å ha sett filmen «300» der de roper «This is Sparta!», forteller han.

– Og før den første Roma-kampen, da Mourinho, Smalling, Mkhitarian og alle stjernene plutselig var i Bodø. Og så står jeg, en uskolert jåsspeis, på samme bane som dem. Jeg lever godt med de minnene, så får vi se hva som skjer på Aspmyra fremover.