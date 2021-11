Lørdag tok den engelske fotballklubben Norwich sin første seier for sesongen.

Men det var ikke nok for styret, som samme dag valgte å sparke sin manager Daniel Farke.

Daniel Farke hyllet fansen etter lørdagens seier mot Brentford. Likevel fikk han samme dag sparken. Foto: John Walton / AP/NTB

Nå spekuleres det blant engelske bookmakere hvem som vil overta den ledige jobben i klubben, til blant annet den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Mathias Normann.

Kjetil Knutsen seiler opp som en av favorittene til stillingen blant engelske bookmakere.

– Bodø/Glimt sjef Kjetil Knutsen er nå høyaktuell til å bli den neste NCFC-manager (Norwich City FC), skriver den britiske radiopersonligheten Rob Butler på Twitter ifølge Bodø Nu.

Etter det NRK kjenner til, er Norwich City F.C. godt i gang med prosessen med å finne en arvtaker etter Daniel Farke, og at de jobber med et lite antall kandidater.

Sky bet er en av flere britiske veddemålssider som rangerer Kjetil Knutsen og Frank Lampard som de to mest aktuelle kandidatene for å bli ny manager i Norwich etter at Daniel Farke fikk sparken. Foto: Skjermdump: Skybet

Tror Knutsen er ferdig i Glimt, men går ikke til RBK

Fotballkommentator Kasper Wikestad i NENT sier at oddsmarkedet ofte kan gi en god pekepinn, men at det ikke er noen eksakt vitenskap.

Likevel føler han seg trygg på én ting:

– Jeg tror ikke han forlenger med Bodø/Glimt.

Kommentatoren har lenge tenkt at overgang til RBK var i boks, men de siste ukene har forutsetningene endret seg:

– Det å være norsk trener og bli linket til en Premier League-klubb sier mye om jobben han har gjort og mulighetene. Der kan Rosenborg falle litt ned på prioriteringslista.

– Hadde vært spennende med norsk manager i Norwich

Wikestad sier han selv har prøvd å ta noen telefoner for å sjekke, men det virker ikke som om noen har noe konkret eller håndfast å si om ryktene.

– Kilder i tilknytning klubben sier at de jobber med to kandidater.

NENT-kommentator Kasper Wikestad er usikker på om Knutsen er aktuell for Norwich eller ikke, men er sikker på at han ikke forlenger med Bodø/Glimt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– De må ha to tanker her, om de skal ha noen med erfaring. Om det er noen som kan snu ting og berge plassen i Premier League, eller om de skal satse på en mann som Knutsen og ta en tur ned i Championship (nedrykk til 1. divisjon) og satse mer langsiktig.

Utvilsomt er det at Knutsen og Bodø/Glimts prestasjoner har blitt lagt merke til i utlandet.

– På mange måter tror jeg en klubb som Norwich kunne ha vært en drømmesituasjon for Kjetil Knutsen. De har et godt akademi og en stabil økonomi.

– Det hadde vært utrolig spennende med en norsk manager i Norwich. Jeg synes Kjetil Knutsen virker helt fantastisk. Det kommer litt an på hvordan de tenker.

Bodø/Glimt: – Rykter

Men i de helgules leir er det få tegn til at Knutsen er på vei til «The Canaries».

Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen omtaler ryktene som – rykter:

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt avskriver spekulasjonene som rykter. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det meste av disse tingene er rykter som går som følge av at vi har levert bra. Slik er fotballverdenen. Vi har ingen kommentarer bortsett fra at det er spennende, artig og det er fint at det legges merke til at vi jobber godt i Bodø/Glimt.

Han tror mye av ryktene og interessen skyldes at klubben har prestert bra over lengre tid.

Bodø/Glimt vant serien i fjor og har levert solid i den europeiske serieligaen.

I slutten av oktober tok Bodø/Glimt storeslem da de slo Roma 6–1 på hjemmebane. Den gang var ikke Roma-manager Mourinho videre fornøyd med værforholdene:

AS Roma møtte Bodø/Glimt på hjemmebane den 27. oktober i år. Du trenger javascript for å se video. AS Roma møtte Bodø/Glimt på hjemmebane den 27. oktober i år.

I returoppgjøret gjorde de også en god kamp. Her endte resultatet 2–2.

– Det blir selvfølgelig lagt merke til at en klubb med så små ressurser kan hevde seg i en europeisk og nasjonal sammenheng over tid. Det er et produkt av at vi har jobbet godt nå i en periode på 2–3 år.

