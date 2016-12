Kina og Norge snakker sammen

Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres. Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale, skriver NTB. Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. – Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende (H).