Det lille øysamfunnet ute i havgapet i Lofoten har over flere år hatt problemer med eierløse katter.

Tilbake i 2016 reiste Dyrebeskyttelsen Norge Bodø til Røst for å ta seg av en koloni på 150 forvillede katter. Av de 61 de klarte å få tak i måtte 46 avlives.

Kattebestanden kom ut av kontroll, og de hjemløse kattene formerer seg i rekordfart.

Dyrebeskyttelsen har derfor besøkt øya flere ganger, blant annet sist helg.

Vibeke Wensell Hakkebo i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, sier det er et stort skritt i riktig retning at Røst tar tak i dyrevelferden.

Onsdag kveld ble dyrevelferden på Røst tema under kommunestyremøtet. Håpet til Dyrebeskyttelsen var at det da skulle komme på plass en såkalt dyrevelferdsplan.

Villkatt fra Røst som har fått et fosterhjem Foto: Frida Pettersen

Dette er noe kun to-tre andre kommuner i landet har, blant andre Lillestrøm og Bergen, men som alle burde ha, mener Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.

Onsdag havnet Røst på lista over kommuner med dyrevelferdsplan.

– Jeg begynte å gråte. Jeg tror ikke folk forstår hvor stort dette er, sier styreleder i Dyrebeskyttelsen i Norge, avdeling Bodø, Vibeke Wensell Hakkebo.

Dette er en kommunal plan for hvordan man skal ivareta dyrelivet i kommunen. Dyrebeskyttelsen skal være med å samarbeide om denne planen.

Selv om utgangspunktet for denne planen er kattekoloniene, gjelder planen alt som har med dyreliv å gjøre. Også fugler, som det og er nok av i øykommunen.

Visste ikke hvor ille det var

Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok å starte arbeidet med dyrevelferdsplanen på Røst.

Ordfører Elisabeth Mikalsen sier hun ikke var klar over hvor ille det var, før hun selv ble vist rundt av Dyrebeskyttelsen.

– Jeg var egentlig litt overrasket over omfanget. Vi så at enkelte steder var det større ansamlinger av katter som var preget av innavl. Det er klart det måtte gjøres noe, sier hun.

Mikalsen håper de nå kan lære, og få mer kompetanse på området.

– Hvis vi skal rekke over alt er vi avhengig av ressurser og kompetanse, og Dyrebeskyttelsen stiller opp, og det setter vi pris på, sier Mikalsen.

Ordfører på Røst, Elisabeth Mikalsen, sier hun ikke var klar over hvor alvorlig katteproblemet var, før Dyrebeskyttelsen tok dem med for å se det med egne øyne. Foto: Hilde Berit Evensen /

Kommunen har også gått med på å dekke kostnadene til Dyrebeskyttelsen Norge Bodø når de er på besøk.

Glad kommunen tar det på alvor

I Dyrebeskyttelsen ønsker de et krav om merking og kastrering av katter. Det ønsker de på et nasjonalt nivå, og det er også et ønske avdelingen i Bodø har for Røst.

– Men det er nok en lang vei dit, så vi får ta en seier av gangen, sier Hakkebo.

Første seier er altså et system der de får laget en slags «kontrakt» på at kommunen skal få orden på katteproblematikken.

– Vi ser starten på slutten. Men problematikken rundt eierløse katter er jo kompleks, så det vil nok kreve mye arbeid.

Både kommunen og Dyrebeskyttelsen ser fram til det nye samarbeidet.

– Og vi må bare få takke Røst som tar dette på alvor. Vi kommer ikke langt uten politiske vedtak, sier Hakkebo.