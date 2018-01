Kåre (60) fanget unikt blinkskudd av to havørner

Historiker og hobbyfotograf Kåre Hansen var på båttur fra Sandnessjøen til Bærøyvågen sammen med samboeren sin, da han fikk øye på to havørner som stod tett sammen.

– Jeg har tatt mange bilder av havørner, men aldri et bilde som dette. Heldigvis har jeg som regel med meg kameraet mitt når jeg er ute, ettersom jeg er glad i å ta bilder ute i naturen, sier han.

Hansen forteller at han forsøker å lage en fotokalender som han kan gi bort som gave til bekjente. Det er viktig for han at bildene er tatt i den måneden de representerer i kalenderen.

– Det er utfordrende å ta gode bilder i januar, ettersom mørket kommer tidlig.

Kåre Hansen og samboeren Anne-Lise Pedersen er glade i å ta bilder. Kameraet har de som oftest med seg når de er ute på tur. Foto: Privat

Havørnen blir stadig lettere å få øye på

Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening sier havørnen er blitt vanligere å se over hele landet.

– Det er observert havørn i Oslofjorden, også i Kristiansand har man observert rovfuglen. Men det er uten tvil tettest bestand fra trøndelagkysten og oppover Nordland.

Frode Falkenberg forteller at havørnen blir mer og mer vanlig å se over hele landet. Foto: Per Vidar Raunholm

Han er veldig begeistret over bildet som Kåre Hansen har tatt.

– Det er et veldig stilig bilde. Det er nok tilfeldig at fuglene havnet i den posisjonen, men fotografen har definitivt fått et blinkskudd.

Falkenberg mener fredningen av ørnen i 1968 er grunnen til at rovdyret fortsatt er å se langs den norske fjorden.

– Før i tiden var det jo skuddpremie på alt, så folk skjøt alt de kom over. Fredningen var helt avgjørende for å beholde havørnen i Norge.

– Det er ikke enkelt å få tatt et sånt bilde

Gunnar Wangen er naturfotograf og har erfaring med å ta bilder av havørnen. Han er i likhet med Frode Falkenberg meget begeistret for bildet.

– Det er en veldig artig situasjon. Ved første øyekast kan det se ut som om at bildet er delt opp og speilvendt, men man ser fort at det er forskjellig størrelse på dem. Jeg har ikke sett et bilde som dette før.

Naturfotograf Gunnar Wangen innrømmer at han aldri før har sett et bilde som dette. Foto: Privat

Naturfotografen synes det er flere ting med bildet som gjør det spesielt.

– Symmetrien er fantastisk, men det er også en ren bakgrunn med få forstyrrende elementer, sier han.

Havørnen holder ofte avstand når det er mennesker i nærheten. Wangen forteller at han tidligere har ventet lenge for å få gode bilder av rovfuglen.

– Jeg har ligget i skjul med tåke i to døgn uten å se noe, før havørnen plutselig viser seg frem. Det å komme seg nær havørnen og få tatt slike bilder er ikke alltid like enkelt.