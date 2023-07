– Blodspruten sto pulserende ut fra foten hans, forteller mamma Gerd-Anita Johannesdatter Gjerdrum-Berglund.

Det var sist fredag hun og venninnen tok med seg de til sammen fire barna på det som skulle bli deres aller første telttur.

Valget falt på Låter på Kjerringøy i Bodø, som hadde blitt anbefalt for barnefamilier.

De fire barna er mellom to og tre år gammel. Her på tur ned til badeplassen på Låter forrige fredag. Foto: Sunniva Emilie Bolstad

Stranda ligger i gangavstand fra veien, med litt skog, strand, svaberg og utløpet av Låterelven. En bred og rolig elv som dannet mange små kulper mellom utløpet og stranden.

Verken Gerd-Anita eller venninnen så noe som kunne skade barna, som er mellom to og tre år gamle.

– Jeg skulle ønske vi hadde sko på ham, men det var ei nydelig, fin sandstrand, så det var ikke i tankene mine, sier moren til toåringen.

De hadde rukket å bade og hadde akkurat begynt å forberede middagen da hun hørte at Kai Henrik hylte.

– Livets første telttur gikk fra idyll til mareritt grunnet andre menneskers latskap.

Her skulle de fire barna til Gerd-Anita og venninna på sin aller første overnatting i telt. Alle under fire år. Foto: Sunniva Emilie Bolstad

Foten hans stod nede i leira, da hun løftet ham opp og så blodet, skjønte hun at det var alvorlig. Til vanlig er Gerd-Anita frivillig i Røde Kors.

Med gutten i armene, løp hun etter førstehjelpsskrinet i sekken.

– Vi fikk skylt av ham gjørmen og satt på bandasje. Venninna mi ringte 1-1-3, mens jeg byttet til neste bandasje, forteller Gerd-Anita.

De fikk av ham badetøyet, byttet klær, mens de holdt press på såret. Venninnen mente at det så ut som ei knust vinflaske som lå nede i leira på stranden.

I sanden vises fot- og blodspor der Kai Henrik tråkket på glasset. Foto: Sunniva Emilie Bolstad

Ambulansen var over en time og en fergetur unna. Det endte med at Gerd-Anita bar sønnen i bilen, og starta kjøreturen mot sykehuset i Bodø.

Nesten alle senene i foten var revet av

Alarmsentralen ba ferga om å vente på dem. På andre siden måtte hun bytte nok en bandasje, før de en halvtime etter det ble hentet av ambulansen på fergeleiet i Festvåg.

På sykehuset fikk de kontroll på blødningen, og lørdagen etter ble toåringen lagt i narkose og operert.

– Nesten alle senene i foten var revet av, og den til stortåa måtte de fiske fram, for den lå helt ved hælen. En nerve og en arterie ble også kappet av, så han hadde skåret seg helt inn til beinet på foten, forteller Gerd-Anita.

Barn og hunder blir skadet

– Dette synes jeg var virkelig ille, vi hører ofte om barn eller hunder som skjærer seg på glasskår, men heldigvis ikke så stygge som denne, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent.

De er en medlemsorganisasjon som arbeider mot forsøpling.

Hun sier de ikke har noen tall på hvor mange som blir skadet av søppel i naturen. Men Tine fører statistikk på hvor mange kyr som blir alvorlig syk av søppel som kommer med i foret, som brus- og ølbokser.

Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent oppfordrer folk til å ferdes sporløst i naturen. Foto: Nils Egil Bygdevoll

I fjor registrerte de at nærmere 1300 dyr ble skadet av dette.

Gulbransen sier hold Norge Rent jobber for å lære folk om sporløs ferdsel i naturen. Det er de som ferdes i naturen som har ansvar for at ingen blir skadet av deres søppel

– Vi oppfordrer alle som ferdes ute om å etterlate alle steder like fin som de var før, sier Gulbransen.

Det er Staten som eier området Låter på Kjerringøy, og Miljødirektoratet som har ansvaret for området.

Låter friluftsområdet er åpent for alle. De som ferdes her har ansvar for å rydde opp etter seg selv. Foto: Sunniva Emilie Bolstad

Miljødirektoratet viser til at det er Bodø kommune som har drifts- og tilsynsansvar for området.

Kommunen svarer i en e-post at de tømmer søppel jevnlig i området, men de har ikke ressurser til å rydde alle strender. Ved omfattende forsøpling drar de ut på befaring, men de tar ikke ansvar for å rydde tilfeldig søppel eller enkeltflasker som ligger på strendene.

Likvel skriver Gudrun Hagen i Bodø kommunen at de vil forsøke å få noen lokalt til å stikke innom for å hente flasken dersom de får en beskrivelse av hvor den ligger. De har stor forståelse for at dette må ha vært en skremmende opplevelse.

– Samtidig viser dette hvor viktig det er at alle som ferdes i naturen plukker opp og tar med hjem eget avfall. Enten det er glassflasker eller andre ting, skriver Gudrun Hagen som er prosjektleder for idrett og friluftsliv i Bodø kommune.

Toåringen er til vanlig en aktiv gutt, som er veldig glad i å gå tur og sykle. Hele familien er preget etter den dramatiske hendelsen.

Nå er håpet at foten skal bli helt bra igjen.

– De tror de har fått sydd alt på plass igjen, og de tror det skal gå bra. Vi har kontroll om 14 dager, så da tar vi av gipsen for å skifte. Men vi håper det skal gå bra.

Nå er ferieturen avlyst, de blir værende hjemme på Skjerstad. De har skaffet sykkelvogn for å komme seg ut i nærområdet. Og teltet skal de sette opp i hagen.

Kai Henrik er en blid toåring, men etter ulykken og sykehusoppholdet har han blitt mer skeptisk til fremmede. Her viser han fram bamsen «Hippo» som han fikk på sykehuset da han våknet fra narkosen. Foto: Privat

– Husk førstehjelpsutstyr

Hun har en klar anbefaling til andre foreldre som skal på tur med barn.

– Hvis ikke folk kan førstehjelp, så må de lære seg det. For det var en arterie røk, og den pumper jo blod. Det er viktig å kunne, og det førstehjelpsskrinet tar ikke store plassen i sekken, sier Gerd Anita.

Dette er førstehjelpsutstyr du bør du ha i tursekken: Ekspander/minimer faktaboks Enkeltmannspakke.

Kompresser.

Plaster.

Liten saks.

Sikkerhetsnåler.

Sårservietter.

Tupfer.

Trekanttørkle.

Engangshansker.

CPR-maske.

Støttebandasjer.

Det er noe administrerende direktør Fredrik Andre Aasebø i Røde Kors Hjelpekorps er helt enig i.

Fredrik Aasebø i Røde Kors Hjelpekorps anbefaler foreldre å ha med seg førstehjelpsutstyr på tur. Foto: Røde Kors

– En liten og lett førstehjelpspute inneholder det mest nødvendige og er enkelt og greit å pakke. Noen i reisefølget kan falle og skade seg, skriver Aasebø.

Ifølge Røde Kors handler førstehjelp ved blødninger som oftest å rense og dekke til og legge trykk mot såret. De minner om at det er viktig med rene hender, unngå kontakt med blod og kontakt lege ved større sår, betennelse eller store smerter.

Ved større blødninger skal du trykke direkte i såret med fingre, hånden eller en hard gjenstand. Legg så på et kompress, hev sårstedet og legg på trykkbandasjer.