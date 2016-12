Jul med ny storfamilie: Her er ekspertens råd

– Voksne har et enormt ansvar for å legge til rette for at jula skal bli bra for barna. Gjør alt du kan for å ta vekk skyld og dårlig samvittighet hos barna, sier coach Mona Fure, som har lang erfaring med rådgivning.

Som skilt har hun selv erfaring med å ta farvel til barn, som skal feire jul hos den andre forelderen.

Motivasjon

– Uansett hvor vondt det er å si farvel til barnet ditt, må du bite tennene sammen og si «Kos deg masse hos pappa i jula. Mamma klarer seg fint og gleder seg til å se deg igjen».

Barn er eksperter på å lese hvordan voksne har det, og de inntar raskt en voksenrolle når de merker at de voksne har det vanskelig.

– Dersom du klarer å sette dine egne behov og følelser til side, fjerner du vonde tanker hos et barn som skal feire jul med mamma, den nye mannen og barna hans. Husk at barn ikke har bedt om å havne i denne situasjonen, sier Mona Fure.

Her er ekspertens juleråd til skilte foreldre Ekspandér faktaboks 1. Ta bort den dårlige samvittigheten. Ikke påfør barna sine egne følelser. Man bør ikke være lei seg når barnet drar, eller gjøre det vanskelig for barnet på andre måter. 2. Skilte foreldre må kommunisere, ha tydelige avtaler når man planlegger julefeiringen. Alle parter må gi og ta. 3. Involver barna og ungdommene. Når du tar imot andres barn, spør hva de er vant til i jula. Gi dem tid og rom, og gi barnet alenetid med mor eller far. 4. Selv om dere ikke er enige, ikke liker hverandre, snakk pent om hverandre og vis at man støtter opp om avtalen.

Gode avtaler

Det er også greit å samarbeide om gode løsninger og avtaler når julefeiringen planlegges, slik at alle blir ivaretatt.

– For det første må man planlegge alt som har med logistikk å gjøre. Med gode avtaler unngår man misforståelser. Deretter bør du forberede barnet ditt på en ny og annerledes jul.

Barn er forskjellige. Noen tar en slik situasjon helt fint, mens andre barn er mer forsiktige og utrygge av natur, og trenger mer forberedelse, ifølge eksperten.

– Mye avhenger av den historien som har vært rundt et samlivsbrudd. Snakk positivt om den andre parten, og vis at du støtter opp om avtalen.

– Vær snill

Dersom du som voksen skal ta imot din partners barn for første gang, er det trygge rammer som gjelder. Gå varsomt fram, råder eksperten.

– Alle må gi og ta litt. La barna ta med seg sine egne tradisjoner så langt det lar seg gjøre. La dem få ta med seg sin egen julestrømpe, og ikke tving barnet til å gå i kirka, dersom det er vant til å kose seg i sofaen med «Tre nøtter til Askepott».

La også barnet få alenetid med forelderen sin, spesielt den første jula.

– Barna som kommer har nok innerst inne mest lyst til å være sammen med mamma eller pappa, og er ikke så interessert å bli pådyttet en ny familie. Når barnet er mer trygt og slapper av, kommer det andre etter hvert.

For barn som plutselig får en «ny» julegjest, som de må dele rom med, kan det også bli utfordrende.

– Det kan være like vanskelig. Det handler om at også de skal får lov å ha det slik som de har hatt det. Det nytter ikke å tvinge barn til å være en stor, lykkelig familie. Spesielt hos barn som nærmer seg puberteten, sier Fure.

Feirer jul to ganger

Familien Mentzoni-Einarsen fra Bodø, som består av mor Anita, far Ole Christian, Markus (22) Andreas (23) Oscar (7) og Aminda Sofie (4) gleder seg til jul med storfamilien i år. Foto: Privat

For Anita Mentzoni-Einarsen fra Bodø handler en vellykket julefeiring med «dine og våre» barn om å ta tiden til hjelp.

– Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar. Jeg kjenner mange foreldre er kjempeflinke å håndtere julefeiring med storfamilien.

Hun og ektemannen Ole Christian har to barn sammen, mens han har to fra før.

– Vi har forsøkt litt ulike måter å feire på. Nøkkelen er at det må få gå seg til. Tilnærmingen til en ny familiesituasjon må barn få ta i sitt eget tempo. Og på sine egne premisser.

I fjor jobbet mannen hennes på sjøen, og hun feiret jul alene med de to minste barna.

– Vi har også gjort det slik at vi har hatt to runder med julemiddag og gaveåpning. Det funker kjempefint.

I år skal hun feire med utvidet storfamilien.

– Det skal bli veldig kjekt. Hovedsaken er å få tid sammen, sier hun.