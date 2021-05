John Erik kjører 100 mil med traktor for å protestere: – Jeg er så frustrert

Bondeopprøret har samlet bønder over hele landet. I slutten av april krevde de 2,1 milliarder i økte bevilgninger. Noen dager senere kom tilbudet fra staten:

962 millioner kroner.

Tilbudet skapte raskt reaksjoner, og 6. mai ble det klart at bøndene nekter å forhandle.

Allerede samme dag møtte Olaug Bollestad demonstranter ved regjeringsbygget. Nå tar en melkebonde i Nordland det et skritt lenger.

John Erik Johansen har satt seg på traktoren og skal kjøre fra Dønna til Stortinget.

– Jeg er så frustrert at jeg ikke vet hva jeg skal si. Regjeringen tar oss ikke på alvor, sier han til NRK.

Nå kjører han til Oslo, og planlegger å bruke fire dager på reisen.

Fremtiden er truet

Johansen forteller at han har levd et helt liv i fjøset. Helt fra han var liten gutt har han løpt inn og ut låvedøra.

– Jeg er glad i være bonde. Det har jeg alltid vært. De aller fleste dager synes jeg det er en fin jobb, sier han til NRK.

Han vært melkebonde i 20 år og er styremedlem i Norges Bondelag.

Til tross for at han trives i jobben føler han fremtiden er truet. Tilbudet regjeringen la frem mener han er for dårlig til å sikre bøndene en trygg fremtid.

– Situasjonen blir mer sårbar for hver dag som går. Det blir fort stille i fjøset for å si det sånn.

– Veldig ofte er det bønder som legger ned driften. Og slik har det vært lenge. Men de vises ikke på samme måte som når en stor fabrikk blir mørk. Vi sklir mellom fingrene til politikerne.

John Erik Johansen har en tydelig beskjed på hengeren bak traktoren. Før avreise ble det også holdt en markering med tydelige beskjeder. Underveis møter han flere politikere som signerer. Her gir Ellen Schjølberg, ordfører i Grane kommune, klar beskjed om hva hun mener. Traktoren skal nå kjøre helt til Oslo. Nesten 100 mil.

«Pant» i kjerring og unger

Johansen er ikke i tvil om at det må skje en forandring. Selv er han i tvil om han skal fortsette som bonde.

– Hvis vi ikke får en garanti fra regjeringen om et bedre oppgjør er det ikke sikkert. Jeg må vurdere om det er verdt det, sier han og legger til:

– Jeg må ta en investering på 10–15 millioner kroner relativt snart. Da låner jeg en masse penger. Jeg må ta pant i hus, heim, kjerring og unger, sier han med et glimt i øyet.

– Hva burde vært gjort fra statens side?

John Erik Johansen streamer turen nedover til Oslo via Facebook. På den måten håper han å få mer oppmerksomhet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– De burde lagt på bordet et mye bedre tilbud. Skal vi ha norsk landbruk i fremtiden må vi ha en kursendring. Og det må skje nå.

– Vi er et av verdens rikeste land og vi skulle tro vi har råd til å ha egen matproduksjon.

– Hva tenker du om det tilbudet som ble lagt frem?

– Et møkkatilbud. Det gjorde meg så frustrert og provosert at jeg hoppa på traktoren, svarer Johansen kontant.

Krystallklart

Leder i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes, er ikke i tvil om at det John Erik Johansen gjør er et tydelig signal.

– Det er en krystallklar beskjed. Når bonden på Dønna setter seg på traktoren og kjører til Oslo sier det at vi trenger et kraftig løft.

– Det er også et signal om at Nord-Norge må få større oppmerksomhet. Næringsmiddelindustrien er i ferd med å få for lite råvarer til sin produksjon i nord.

Leder i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Norges Bondelag

– John Erik nevner at han vurderer egen fremtid med tanke på tunge investeringer. Hva tenker du om det?

– Det er mange som står i det dilemmaet. Og Stortinget har fastsatt rammer for at ammeku og melkeku skal over i løsdrift innen 2034. Det er bare 12 år til. Ifølge NIBIO vil dette gi en kostnad på 18–20 milliarder kroner, svarer han og legger til:

– Hver gang staten stiller opp med en krone stiller bonden opp med tre. Nå har vi sagt hva vi mener.

– Gi Erna pil og bue

John Erik Johansen er allerede på god vei mot Oslo. En punktering tidlig gjorde at han ble noe forsinket, men han satser på at veien videre blir enklere.

Om politikere langs veien vil møte ham tar han seg gjerne tid til en prat.

GI ERNA PIL OG BUE: Bondeopprøret har samlet bønder over hele landet. Det ble i dag markert tydelig hva de mener statsministeren bør gjøre. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Allerede har jeg tre ordførere som har signert hengeren min. I morgen skal jeg møte flere politikere. Hvis det er noen som ønsker å møte meg må de ta kontakt. Da skal jeg plukke dem opp med traktoren min sånn at vi kan ta en prat.

Johansen har ikke tro på at hverken Olaug Bollestad eller Erna Solberg vil møte ham, men han håper stuntet kan bidra til at han og andre bønder blir hørt på kravene.

– Vi gjør ikke dette fordi vi synes det er artig. Vi gjør det fordi vi er frustrerte.

– Nå må politikerne våkne.

NRK har lørdag ettermiddag forsøkt å komme i kontakt med landbruksminister Olaug Bollestad, uten hell. Tidligere har hun uttalt følgende om at det aldri ble forhandlinger:

– Jeg kjenner på en utrolig skuffelse. Jordbruket har takket nei til å gå inn døra for å se mulighetene som ligger. Staten la fram et tilbud som skulle legge til rette for at jordbruket kunne ha en inntektsutvikling, sa Bollestad.

Kritikken i artikkelen er også presentert for Statsministerens kontor. De har ingen kommentar til saken per nå.