Kilder til NRK: Bøndene aksepterer ikke statens tilbud

Etter at staten kom med sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør tirsdag, har det kommet sterke reaksjoner.

Bøndene har kalt tilbudet en hån, og det trues nå med aksjoner dersom ikke staten blar opp mer penger.

Bondelaget har kalt inn til pressekonferanse om avklaring i årets jordbruksoppgjør torsdag klokka 16:30.

Ifølge kilder NRK har snakka med aksepterer ikke bøndene statens tilbud og vil ikke starte forhandlinger.

VI FØLGER PRESSEKONFERANSEN: Pressekonferansen om jordbruksoppgjøret starter klokka 16:30.

Vil nekte melkebilen å komme

Erlend Brede Fossen er bonde i Viksdalen i Sunnfjord. Han sier det er på tide med kraftige virkemidler.

– Vi må selvfølgelig aksjonere. Jeg har ikke personlig tid til det, men vi må gjøre det. De aksjonene som vi har hatt har vært for milde. Jeg kunne tenkt meg noe som smerter mer og som går ut over en tredjepart, som er våre egne kunder, sier Fossen.

VIL STOPPE MELKEBILEN: Erlend Brede Fossen foreslår virkemidler som går utover kundene. Han driver selv en gård med både sau og ku i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. Foto: Bård Siem / NRK

Han mener at de som driver med melk, kan nekte melkebilen å komme. For gjør de det i ei ukes tid, vil det begynne å merkes i industrien.

– Dette er den eneste løsningen. Det at vi brummer med noen traktorer i tog som det skulle være 17. mai, blir mest sett på som underholdning.

STÅR KLAR: Sven Martin Håland og hans kolleger i Sandnes er klare for aksjon. Foto: Erik Waage / NRK

Også i Rogaland er aksjonsviljen til stede. Sven Martin Håland er leder i Sandnes Bondelag, og en av dem som var med på å starte #Bondeopprør 21.

Han sier at aksjonsberedskapen er høy dersom det blir brudd i forhandlingene.

– Vi registrerer at det er større bevissthet blant folk flest om hvordan det står til økonomisk i jordbruket nå, og vi vil vise konsekvensene. Aksjonen vil være et middel for å vise at bonden er en del av samfunnet, og at jordbruket angår folk flest. Vi kan faktisk velge å slutte å produsere mat, sier Håland.

Ikke avtalt nye møter

Bakgrunnen for den fastlåste situasjonen er at bøndenes krav til årets jordbruksoppgjør er milevis fra tilbudet fra staten.

Bøndene har bedt staten om 2,1 milliarder kroner i økte bevilgninger. Tilbudet fra staten var på 962 millioner kroner, altså under halvparten.

Ifølge Bondelaget har det verken blitt startet sonderinger eller forhandlinger, men det har vært et statusmøte mellom jordbrukets forhandlere og staten onsdag. Der ble den alvorlige situasjonen drøftet.

Staten presenterte sitt tilbud til bøndene tirsdag 4. mai. Se hele pressekonferansen her.

Sunnmørsbonde: – Brudd er eneste mulighet

Tilbudet har utløst sterke reaksjoner. Et opprop som ble startet allerede før forhandlingene startet, har fått mange underskrifter de siste dagene.

Det er nå nær 29.000 som har signert på at de mener norske bønder er i krise.

Odd Bjarne Bjørdal, bonde i Ørsta på Sunnmøre, kaller tilbudet fra staten en hån.

– Jeg ser ikke tilbudet som en invitasjon til forhandlinger. Det er 1,1 millioner kroner under det vi satte fram som et krav. Personlig mener jeg også at kravet vårt er for lavt. Brudd er eneste mulighet nå. Skal vi gå til forhandlingsbordet må tilbudet fra staten dobles, minst, sier Bjørdal som også er styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

BRUDD: Odd Bjarne Bjørdal fra Ørsta mener brudd er det eneste rette nå. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Han mener at staten bør møte bøndene sitt krav om staten ønsker et landbruk i hele Norge også i fremtiden.

– Bøndene står med ryggen mot veggen. Hele landbruket står på vent. Det er mye usikkerhet. Kostnadene blir for store og mange teller på knappene om dette er siste driftsåret, sier Bjørdal.

NRK forklarer Hva er jordbruksoppgjøret? Bla videre Jordbruksoppgjøret er en årlig forhandling mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det forhandles på vegne av alle bønder i Norge. I jordbruksavtalen presiseres det at bonden er en selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvaren sin, hvor store budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket, og ikke minst hvordan vi skal fordele disse pengene. Gangen i jordbruksforhandlingene er slik at organisasjonene først blir enige om et felles krav på vegne av landbruket. Dette overleveres til regjeringen. Staten går gjennom kravet og kommer med sitt tilbud. Deretter går bondeorganisasjonene sammen, går igjennom tilbudet og bestemmer seg for om de vil gå videre med forhandlinger eller ikke. Kravet fra bøndene lagt fram: – Vi vil være bønder i framtida også Forrige kort Neste kort

Staten: – Mener tilbudet er godt

Staten på sin side mener tilbudet deres til bøndene er godt.

– Tilbudet følger opp denne regjeringens prioritering av små og mellomstore bruk og distrikt, sa Viil Søyland, som leder forhandlingene fra statens side, under pressekonferansen tirsdag.

Hun fulgte opp med å si at tilbudet la vekt på å stimulere til økt andel norsk fôr, og til prioritering av miljømessig bærekraftig matproduksjon.

Søyland sa også at sektorens inntektsutvikling har vært god i perioden fra 2014.

– Men det har også vært store variasjoner fra år til år, særlig på grunn av først tørke og deretter pandemi. Inntektene i jordbruket må derfor ses over flere år, sa hun.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Kald skulder fra Frp, støtte fra Sv og Sp

Fremskrittspartiet mener tilbudet fra staten er mer enn raust nok.

– Frontfagene får 2,7 prosent vekst. Landbruket skal ikke få mer. Tilbudet fra staten gir en vekst på 4,5 prosent. Etter flere år med god inntektsutvikling i landbruket, mener vi det nå er andres tur, sier landbrukspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad i Frp til NTB.

Bjørnstad viser for øvrig til at Frp har bedt NHO og LO om å prioritere lærere og helsepersonell i årets lønnsoppgjør.

Geir Pollestad (Sp) mener på sin side at tilbudet er en hån mot det pågående bondeopprøret.

–Tilbudet vil ikke redusere det store inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, sier Pollestad.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes reagerer også på at regjeringen etter hans mening bryter med stortingsvedtaket om at lønnsgapet mellom bønder og sammenlignbare grupper skal minskes.

– Det er ganske utrolig, i en tid hvor nettopp evnen til å forsyne egen befolkning med mat fra norske arealressurser blir kritisk viktig, sier han.