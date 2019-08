Jernbanedirektøren får kraftig kritikk fra SV: – Noe av det drøyeste jeg har sett

Nordland (9 representanter)

Ja til Nord-Norgebanen:

Mona Fagerås, SV: – Ja, SV har programfestet å bygge Nord-Norgebanen.

Åsunn Lyngedal, Ap: – Det er viktig at også Nord-Norge får ta del i nye prosjekter på jernbane.

Siv Mossleth, Sp: – Jeg jobber for Nord-Norgebanen og vil selvsagt at den skal bygges.

Wilfred Nordlund, Sp: – Ja.

Eirik Sivertsen, Ap: – Nord-Norge har fantastiske muligheter for verdiskaping som både landsdelen og landet har interesser av å realisere. Det må konkret vurderes mellom de ulike infrastrukturalternativene hva som gir den beste løsningen og mest mulig igjen for pengene.

Verken ja eller nei:

Margunn Ebbesen, H: – Det kan være enkelt og kanskje fornuftig å si at Nord-Norgebanen skal bygges. Dette med bakgrunn i alle ressursene som finnes i nord-Norge og som effektivt og miljømessig skal fraktes ut i markedet. Imidlertid så skjer det mye fremover når det gjelder miljømessig drift av også store biler. En jernbane vil uansett kreve økt satsing på tilførselsveier.

Jonny Finstad, H: – Det kan være enkelt å si ja til at Nord-Norgebanen bør bygges, hvem vil ikke det? Men må det gjøres prioriteringer er jeg usikker på om det er bygging av Nord-Norgebanen som bør prioriteres i nord.

Dagfinn Olsen, Frp: – Jeg er ikke imot, men vi må tørre å se på tallene.

Hanne Dyveke Søttar, Frp: –Jeg er ikke negativ, men kostnaden er anslått til ca 120 milliarder. Nord-Norgebanen er en god tanke, men bruker man dette beløpet på jernbane vil det gå på bekostning av noe annet.

Troms (6 representanter):

Per-Willy Amundsen, Frp, er positiv til å bygge Nord-Norgebanen, men mener da innenfor en «forsvarlig og realistisk kostnadsramme.» Han støtter å bruke oljepenger på prosjektet.

Sandra Borch, Sp: – Ja! Beløpet er ikke svimlende som med andre prosjekter f.eks. på Østlandet. Samtidig ønsker jeg ikke å sette samferdselsprosjekter opp mot hverandre. Nord-Norgebanen bør bli landsdelens neste store samferdselsprosjekt.

Kent Gudmundsen, H: – Jeg er positiv, men høringen vil avgjøre mye. En bane må ikke gå på bekostning av veinettet og varene må fram. Jeg avventer bl.a. hva sjømatnæringa sier. 120 milliarder er mye penger.

Martin Henriksen: – Jeg har vært for Nord-Norgebane lenge og er det fortsatt etter den siste rapporten.

Torgeir Knag Fylkesnes, SV: – Ja.

Cecilie Myrseth, Ap: – Jeg er like for bygging av banen nå som før utredningen. Gods over på bane, sikrere veier og miljøvennlig og rask transport ut til markedene med fisken vår.

Finnmark (5 representanter):

Marianne Haukland, H, mener Nord-Norgebanen bør bygges, men skal vente med å konkludere før etter utredningen har vært på høring.

Geir Adelsten Iversen: – Ja.

Runar Sjåstad, Ap: – Jeg er positiv til en videreføring av jernbane nordover. Jeg mener at fremtidige jernbaneløsning bør gå helt frem til Kirkenes i Øst-Finnmark og på lang sikt kobles mot finsk og russisk jernbanenett.

Ingalill Olsen, Ap: – Jeg er positiv til å få realisert Nord-Norgebanen, men det må ikke gå på bekostning av samferdselsmidler til Finnmark.

Bengt Rune Strifeldt, Frp sier ja til en bane som finansieres delvis gjennom oljepenger.